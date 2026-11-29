En medio de la tensión por el empate 1-1 ante Osasuna en Mestalla, Hugo Duro sorprendió al dedicarle un corte de manga y el dedo medio a Javier Aguirre tras marcar el gol de la igualada; lejos de tratarse de un acto de indisciplina, el técnico mexicano reveló que todo formó parte de una apuesta.

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Una apuesta previa encendió el festejo en Mestalla

La jugada ocurrió al minuto 69 del compromiso correspondiente a la Jornada 14 de la LaLiga, cuando el atacante español venció el arco rival para rescatar una unidad para el Valencia y corrió de inmediato hacia el banquillo local.

Tras realizar la polémica seña frente al estratega, el futbolista se fundió en un efusivo abrazo con “El Vasco”, dejando claro que existía total complicidad entre ambos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el timonel mexicano explicó que el delantero atravesaba una racha complicada sin anotar y sabía que arrancaría como suplente debido a la titularidad de Umar Sadiq.

Ante ese escenario, el jugador lo desafió asegurando que, si ingresaba de cambio, anotaría y celebraría con ese gesto frente a todo el estadio.

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La explicación completa de Javier “El Vasco” Aguirre

Al detallar la conversación que detonó el momento más viral de la jornada en el futbol español, Javier Aguirre destacó la cercanía que ha construido con su futbolista y remató su declaración con una broma sobre su continuidad en el plantel:

“Hugo es un... tenemos una relación entrañable, hicimos conexión desde que llegué aquí hace poco más de un mes, no sé. Es un chico espectacular, lo pasó mal porque lo pasó mal y los goleadores viven de eso, del gol, del aplauso, y entonces esto él sabía que iba a iniciar Sadiq y me dijo: ‘méteme un rato y meto un gol y te lo voy a festejar con la peineta’ y le digo: ‘no tienes huevos’. Y pues sí, sí los tuvo, pero está fuera del equipo, eh”.

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El panorama del Valencia tras rescatar el empate

Más allá de la anécdota que sirvió para liberar presión en el entorno, la anotación de Hugo Duro resultó clave para las aspiraciones del equipo en la tabla general.

Con este resultado, el Valencia de Javier Aguirre alcanzó los 13 puntos para ubicarse en el lugar 16 de la clasificación, manteniéndose apenas una unidad por encima de la zona de descenso.

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