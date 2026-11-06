Valencia vs Real Madrid; la hora para VER EN VIVO a Javier Aguirre en la Jornada 12 de LaLiga

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más intensos e interesantes que la primera división de España tendrá a lo largo de la temporada 2026 - 2027, pues en el terreno de juego se verán las caras el Valencia de Javier Aguirre contra el Real Madrid de José Mourinho.

Ambas instituciones llegan a este compromiso con un presente totalmente distinto entre sí, pues mientras el Valencia del mexicano Javier Aguirre llega como uno de los últimos lugares de la clasificación general, el conjunto merengue pelea directamente el liderato con el Barcelona y el Atlético.

¿Cómo llega el Valencia de Javier Aguirre a este duelo frente al Real Madrid?

Después de 11 fechas disputadas hasta ahora, el Valencia se ubica en la penúltima posición de la tabla general después de registrar 9 unidades producto de dos victorias, tres empates, seis derrotas, 8 goles a favor y 17 en contra, por lo que únicamente supera al Málaga en la tabla.

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Con dos victorias hasta ahora, el equipo liderado por Javier Aguirre es uno de los cuadros con menos triunfos hasta el momento. Sin embargo, un punto a tener en cuenta es que el último de ellos se dio precisamente el fin de semana pasado cuando el Valencia venció al Elche de Martín Anselmi.

💬 Javier Aguirre: “Espero a un Mestalla que dé miedo y apriete. Nosotros hemos de corresponderles en el terreno de juego”



🎙️ Rueda de prensa del entrenador del Valencia CF en la previa del partido ante el Real Madrid CF: https://t.co/ojlAKUmsGn#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/SWOEL4vSdx — Valencia CF (@valenciacf) November 6, 2026

A pesar de ello, el partido frente al Real Madrid se vislumbra como uno de los más complicados para el conjunto naranjero, pues después de un inicio titubeante el cuadro merengue acecha el primer lugar de la clasificación con 27 unidades y un Diomandé en excelente estado de forma.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Valencia y Real Madrid?

Javier Aguirre buscará dar un fuerte golpe sobre la mesa cuando su club, el Valencia, reciba en su casa al Real Madrid, en el juego más interesante correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga. El partido se llevará a cabo este sábado a las 14:00 horas y se podrá ver a través de Sky Sports.