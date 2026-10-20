Jose Mourinho reflexiona sobre las estrellas del Real Madrid: “No me gusta el concepto de jugador intocable”

Mientras en el futbol internacional sorprende la última noticia de Cristiano Ronaldo, en el madridismo volvió a instalarse el debate sobre el peso de las grandes figuras dentro de un equipo. José Mourinho compartió una reflexión sobre aquellos que son catalogados como “jugador intocable”.

Mientras que el Real Madrid tiene figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y otras estrellas de talla mundial, el entrenador portugués defendió una idea clara: ningún jugador debe estar por encima del club. Para Mourinho, la trayectoria, el salario o el reconocimiento no garantizan la titularidad; el desempeño sí.

Mourinho

Jose Mourinho: "Lo único intocable es el escudo"

Cuando le consultaron si Vinícis Jr. es intocable para él, Mou respondió: “Intocable solo es el escudo. No me gusta este concepto de jugador intocable”. El DT explicó que la importancia de un futbolista dentro de una plantilla no debería depender de su nombre ni de su historia, sino de lo que demuestra en el campo.

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“Lo que hace intocable a un jugador no es el estatus, el brazalete, los años en el club, cuánto se ha pagado, es su rendimiento”, agregó. Con esa declaración, el portugués puso el foco en la responsabilidad individual y en la necesidad de que todos los integrantes del equipo respondan a las exigencias deportivas.

Mourinho

Su reflexión también plantea una diferencia entre el reconocimiento que una estrella obtiene por su carrera y el lugar que debe ocupar en el presente. Para Mourinho, ningún antecedente puede sustituir el trabajo ni asegurar privilegios dentro del vestuario.

José Mourinho: "Cada partido es un paso para construir"

El entrenador también explicó que sus decisiones deben adaptarse a las necesidades de cada encuentro. “Cada partido es un partido, cada equipo es un equipo, un paso que se intenta construir”, señaló al referirse a la planificación de sus alineaciones.

🧠🇵🇹 José Mourinho, sobre Vinícius Júnior y su titularidad cuando acabe la sanción: "Intocable solo es el escudo. No me gusta el concepto de jugador intocable. Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo". https://t.co/JGLKUByi5Q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

Mourinho sostuvo que busca la mejor combinación posible entre sus jugadores para darle equilibrio al conjunto y potenciar sus virtudes. La elección de un futbolista, desde su perspectiva, depende de cómo puede contribuir.

Su postura mantiene una idea central: las figuras pueden marcar diferencias, pero el escudo está por encima de cualquier nombre. La competencia por un lugar debe sostenerse con el rendimiento, sin importar el prestigio previo.

