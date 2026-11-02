Anthony Gordon promete firmar una foto del momento viral que vivió con el Vasco Aguirre en el Mundial 2026

La tarde lluviosa en la Ciudad de México del 5 de julio de 2026, el Estadio Azteca fue escenario de uno de esos momentos que sobreviven al resultado de un partido. En plena tensión de los octavos de final del Mundial, Javier Aguirre encontró un instante icónico con Anthony Gordon. La escena quedó registrada en video, se hizo viral y ahora tendrá un recuerdo firmado por uno de sus protagonistas.

El delantero inglés contó que está dispuesto a autografiar la fotografía que el entrenador mexicano quiere conservar de aquel intercambio. La petición surgió después de que Aguirre recordara el episodio y confesara que le gustaría tener una imagen firmada por Gordon para sus hijos.

“¡Firmaré lo que él quiera!”, respondió el futbolista de 25 años cuando le preguntaron por la solicitud durante una conferencia de prensa previa al partido de Champions League contra Aston Villa.

La escena ocurrió durante la pausa de hidratación del primer tiempo del encuentro entre México e Inglaterra. Aguirre llamó la atención de Gordon y le lanzó un “que te jodan”, antes de soltar una carcajada. El intercambio, lejos de cualquier confrontación, se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquel partido.

“Creo que fue una interacción estupenda. A la gente le gustó mucho, se hizo viral. Fue muy divertido, sin mala intención, solo una broma del momento”, explicó Gordon.

El inglés recordó que el ambiente estaba cargado de presión, tensión y rivalidad, pero que aquel instante rompió por unos segundos con la intensidad del encuentro.

“Lo mejor fue que había mucha presión, tensión y animosidad en el partido, y luego hacer esta broma en la banda como si estuviéramos jugando en el parque”, añadió. También describió a Aguirre como “un tipo muy simpático”.

😂🇲🇽 GORDON no puede aguantar la risa al hablar sobre su meme con Javier Aguirre y el 'f*ck you' que le dijo en el #InglaterraMéxico de la #CopaMundialFIFA: 👏 "Me acuerdo muy bien (...) Fue un momento genial y se hizo viral. Fue muy divertido, una broma del momento" https://t.co/obprHQZ54A — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 2, 2026

El recuerdo que guarda Anthony Gordon del Azteca

Gordon guarda un recuerdo especial de aquella visita al Estadio Azteca. Incluso aseguró que fue el mejor partido de su vida, especialmente por el ambiente que encontró en la capital mexicana.

“Creo que sigue siendo el ruido más fuerte que he escuchado en mi vida cuando cantaron su himno nacional”, recordó sobre el momento en que la afición mexicana entonó el Himno Nacional.

Inglaterra se llevó aquella eliminatoria por 3-2, pese a quedarse con diez hombres tras la expulsión de Jarrell Quansah. Para Gordon, la victoria y la manera en que consiguieron avanzar hicieron que el encuentro se quedara grabado en su memoria.

Ahora, el recuerdo tendrá una segunda parte. Aguirre quiere la fotografía para sus hijos y Gordon ya dio su palabra. El próximo 31 de enero, cuando Barcelona reciba al Valencia en La Liga, ambos tendrán la oportunidad de reencontrarse.