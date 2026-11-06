¡No sólo el Vasco Aguirre! Todos los entrenadores mexicanos que han dirigido en Europa

Javier Aguirre ha vuelto a poner a los entrenadores mexicanos en la órbita del futbol europeo y, precisamente, en España. El ‘Vasco’ dejó de ser director técnico de la Selección Mexicana para tener una nueva experiencia en territorio español y fue Valencia el equipo que apostó por él.

Desde su llegada al conjunto ‘Che’, Aguirre estuvo al mando del equipo en cuatro partidos y de momento acumula un saldo de un triunfo, dos empates y una derrota. Su llegada a España nos permite recordar a aquellos entrenadores mexicanos que también pasaron por el futbol europeo a lo largo de la historia.

¿Qué entrenadores mexicanos han dirigido primeros equipos en Europa?

Javier Aguirre encabeza la lista por su trayectoria en LaLiga. El mexicano ha dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés, Mallorca y Valencia. Entre sus resultados destacan las finales de Copa del Rey con Osasuna en 2005 y Mallorca en 2024, además del regreso del Atlético a la Champions League.

javier aguirre mallorca

Hugo Sánchez tuvo su oportunidad con el Almería. Llegó en diciembre de 2008 y consiguió la permanencia en Primera División durante aquella campaña. No obstante, los resultados del siguiente torneo provocaron su salida en diciembre de 2009.

Por su parte, Ignacio Ambriz asumió el mando del Huesca en 2021, después de ser campeón con León. Su experiencia se desarrolló en Segunda División y terminó tras 12 jornadas, con cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas.

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Efraín Juárez amplió este recorrido fuera de España. En junio de 2026 fue anunciado como entrenador del ETO FC Győr de Hungría, después de sus experiencias al frente de Atlético Nacional y Pumas. Previamente había trabajado como auxiliar en Bélgica.

efrain juarez pumas vs alajuelense Efrain Juarez head coach of Pumas during the round of 16 first leg match between Pumas UNAM and LD Alajuelense as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Olympic Universitario Stadium on March 04, 2025 in Mexico City, Mexico. (Mexsport)

Los mexicanos que también dirigieron en España y Andorra

Lejos de los grandes reflectores, otros estrategas nacionales encontraron oportunidades en distintos niveles del futbol europeo:

Jehú Chiapas: dirigió al CD Ribert y al Salamanca UDS. Con este último consiguió el ascenso a Segunda Federación en 2024. En enero de 2026 asumió el equipo de Liga Nacional Juvenil de la UD Santa Marta.

dirigió al CD Ribert y al Salamanca UDS. Con este último consiguió el ascenso a Segunda Federación en 2024. En enero de 2026 asumió el equipo de Liga Nacional Juvenil de la UD Santa Marta. Rafael Dueñas: tuvo etapas como entrenador interino del Salamanca UDS y posteriormente compartió la dirección técnica con Chiapas. También trabajó con el filial del club.

tuvo etapas como entrenador interino del Salamanca UDS y posteriormente compartió la dirección técnica con Chiapas. También trabajó con el filial del club. Aldo Papadópulos: ascendió al CE Carroi a Primera División de Andorra y tuvo una etapa como entrenador interino del Atlètic d’Escaldes. Además, trabajó en categorías formativas del FC Andorra.

ascendió al CE Carroi a Primera División de Andorra y tuvo una etapa como entrenador interino del Atlètic d’Escaldes. Además, trabajó en categorías formativas del FC Andorra. Jaime Durán: forma parte de la historia del banquillo del Ranger’s FC de Andorra, proyecto vinculado a Marco Fabián, donde ha desempeñado funciones dentro de la dirección técnica.

Rafa Márquez y Paco Palencia también tuvieron experiencias en Europa

Rafael Márquez comenzó con el Cadete A de la RSD Alcalá, antes de hacerse cargo del Barça Atlètic entre 2022 y 2024. El filial azulgrana competía en Primera Federación, tercer nivel español, por lo que su experiencia incluyó partidos contra primeros equipos.

Rafa Marquez. Rafa Márquez amplía contrato con el Barcelona. (Twitter Barca Atletic / @fcbarcelonab)

El ‘Kaiser’ terminó su etapa con 82 partidos dirigidos, 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas. En su segunda temporada llevó al equipo a la final de la promoción de ascenso a Segunda División.

Francisco Palencia también inició su preparación en España, con el juvenil del Sant Cugat. Otro caso del ámbito formativo es Francisco Maciel, quien ha trabajado y realizado prácticas en las categorías inferiores del Union Berlín, sin haber dirigido al primer equipo alemán.