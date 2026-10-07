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Cruz Azul recibe noticias sobre la lesión de Paradela antes de enfrentar a Pumas

José Paradela encendió las alarmas durante la gira de Cruz Azul por Estados Unidos y ya existen novedades sobre su estado antes de visitar a Pumas.

José Paradela, jugador de Cruz Azul
José Paradela es el fichaje que necesitaba América

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Cruz Azul sigue pendiente de José Paradela a pocos días de visitar a Pumas en Ciudad Universitaria. El mediocampista argentino encendió las alarmas durante el partido amistoso frente al LA Galaxy, aunque las primeras noticias sobre su estado físico son más alentadoras de lo que se temía inicialmente.

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Paradela presentó una sobrecarga muscular y no una lesión de mayor gravedad, de acuerdo con fuentes de Azteca Deportes. El futbolista continuará bajo observación durante los próximos entrenamientos y su presencia frente al conjunto universitario dependerá de cómo responda físicamente antes del fin de semana.

La molestia apareció durante la gira que Cruz Azul realizó por Estados Unidos aprovechando la pausa de la Liga MX. Paradela tuvo que abandonar el encuentro ante Galaxy y rápidamente surgió preocupación por la posibilidad de que existiera una lesión muscular que pudiera dejarlo fuera durante varias jornadas.

Cruz Azul no quiere correr riesgos con Paradela

El escenario ahora luce distinto. Aunque todavía no puede darse por segura su participación frente a Pumas, el diagnóstico inicial abre la posibilidad de que pueda recuperarse a tiempo.

La decisión final quedará en manos del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui y del área médica de La Máquina. Con el torneo entrando en una etapa importante, Cruz Azul no tendría intención de arriesgar al argentino si no se encuentra completamente recuperado.

Paradela se ha convertido en una pieza importante dentro del mediocampo cementero, por lo que su posible ausencia obligaría a Huiqui a modificar su formación para el regreso de la actividad oficial.

Cruz Azul, sin embargo, también ha recibido buenas noticias durante los últimos días. El equipo recuperará a varios jugadores que estuvieron concentrados con sus respectivas selecciones, además de futbolistas que aprovecharon la Fecha FIFA para superar diferentes molestias físicas.

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La Máquina visitará a Pumas este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario, escenario en el que mantiene una extensa racha sin derrota y donde recientemente conquistó el décimo título de Liga MX de su historia.

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