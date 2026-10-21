Juegos de la Liga BBVA MX HOY miércoles 21 de octubre; partidos de la Jornada 13 del Apertura 2026

Con cinco partidos continúa este miércoles 21 de octubre la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX destacando los duelos entre Atlas vs América y Toluca vs Tijuana, partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

¡LEÓN SORPRENDE A TIGRES EN EL VOLCÁN! La Fiera ruge con goles de Ismael Díaz y Diber Cambindo

Toluca vs Tijuana | Estadio Nemesio Díez | 19:00 horas

La actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 continúa este miércoles en la Perla Tapatía. Los Diablos Rojos del Toluca se miden ante los Xolos de Tijuana en una prueba de fuego defensiva. El conjunto escarlata busca imponer el peso de su localía para mantenerse firme en los primeros puestos del torneo, mientras que la escuadra fronteriza llega con la misión de dar la sorpresa para colarse de lleno a la zona de Liguilla.

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VE AQUÍ EL PARTIDO TOLUCA VS TIJUANA

Atlas vs América | Estadio Jalisco | 19:00 horas

Los Zorros del Atlas se miden ante las Águilas del América en un choque de alto voltaje. La escuadra rojinegra llega motivada tras reencontrarse con la victoria en su último compromiso, mientras que el conjunto azulcrema busca dar un golpe de autoridad en calidad de visitante para consolidarse en el primer puesto rumbo a la Liguilla.

Puebla vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 19:00 horas

La Franja del Puebla recibe a los Rayados de Monterrey en un choque de contrastes. Los camoteros están obligados a hacer valer su localía para salir del fondo de la tabla, mientras que la escuadra regiomontana busca sumar tres puntos vitales fuera de casa que los afiancen en la pelea por la Liguilla.

Pachuca vs Cruz Azul | Estadio Hidalgo | 21:10 horas

Los Tuzos del Pachuca chocan ante La Máquina de Cruz Azul en un duelo de alto calibre. La escuadra hidalguense busca imponer condiciones en casa para reencontrarse con el triunfo y meterse a zona de clasificación, mientras que los celestes llegan encendidos tras golear en su último partido con el objetivo de consolidar su liderato absoluto en el torneo.

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Santos Laguna vs Pumas | Estadio Corona | 21:10 horas

Los Guerreros de Santos Laguna se enfrentan a los Pumas de la UNAM en un choque crucial. El conjunto verdiblanco urgido de puntos busca hacer valer su localía para soñar puestos de Liguilla, mientras que los universitarios pretenden mantener el buen paso y asegurar tres unidades vitales para avanzar en la tabla.

