Este es el efecto dominó que provocaría la salida de Raphael Veiga del América

Las Águilas del América se han convertido en uno de los principales candidatos a quedarse con el título de la Liga BBVA MX gracias al nivel mostrado por parte de varios de sus futbolistas, aunque es una realidad que otros han dejado mucho qué desear en el terreno de juego.

Colectivamente, al América no le alcanza

Uno de ellos es precisamente Raphael Veiga, quien si todo ocurre como se tiene planeado podría ser la primera baja del Club América para la siguiente temporada. Ahora bien, ¿cuál es el efecto dominó que traería consigo la salida del brasileño en el esquema del conjunto azulcrema?

¿Qué generaría la baja de Raphael Veiga en el América?

Raphael Veiga culmina su cesión con el Club América al cierre de este año, por lo que extraoficialmente se sabe que el conjunto azteca no buscará su compra, obligando al brasileño a regresar al Palmeiras luego de no haber cumplido con las expectativas que se tenían sobre él.

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Esta situación, en consecuencia, podría hacer que el Club América salga al mercado de fichajes por un elemento que se desempeñe en su misma posición y que, por tal motivo, sea la competencia directa de Carlos Álvarez, quien se ha asentado como titular en el esquema de Guillermo Almada.

Tal situación podría mover un poco los objetivos del América, quien con la baja de Veiga no esperaba reforzar este apartado del campo. Aún así, vale decir que restan varias semanas para que llegue el mercado de transferencias, por lo que las cosas podrían cambiar de un día a otro.

¿Por qué Raphael Veiga no destacó en América?

A pesar de sus cinco anotaciones y ocho asistencias en poco más de 30 partidos, la realidad es que el juego lento del brasileño contrastaba mucho con la dinámica de la Liga BBVA MX; además, tenía poco sacrificio en defensa, una situación que fue criticada por su entrenador y la afición del América.