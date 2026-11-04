Este es el VERGONZOSO aspecto de Pumas que pocos quieren reconocer

No es noticia que los Pumas de la UNAM estén pasando por un momento complicado y que inclusive se pueden quedar sin liguilla. Sin embargo, una de las cosas que causó controversia desde inicio de la campaña fue el aumento de precios en las entradas. Ante esos factores… la afición ha “abandonado” al equipo al meter menos gente de lo que se vivió el torneo pasado. Este es el contexto de asistencia en Ciudad Universitaria.

¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!

¿Cuánta gente meten los Pumas a Ciudad Universitaria?

El semestre de los auriazules se ha enfrentado a grandes problemáticas y la afición no perdona que los costos para entrar a CU realmente aumentaron de manera significativa. En ese sentido, el equipo promedia menos de 20, 000 personas por encuentro, situación que dista de la fiebre vivida en el Clausura 2026.

El contexto del equipo del Pedregal enfrentó un semestre sorpresivo pero intenso en el inicio de 2026, situación que incluso les llevó a una final. Sin embargo, todo eso desapareció de manera abrupta tras la salida de Efraín Juárez. Esteban Solari llegó sobre la hora, los refuerzos no convencieron a la afición, el equipo ha tenido varios lesionados y hoy están a una derrota de quedarse fuera de liguilla.

Con eso dicho, los aficionados no han querido invertir en los boletos fecha tras fecha que toca recibir los partidos como locales. Equipos como Puebla promedian más asistencia que los propios Pumas. Por ejemplo, La Franja ha metido en promedio 17, 806 aficionados, mientras que los auriazules suman 17, 236. En ese sentido, se espera que la afición responda en la Jornada 16 cuando enfrenten al América.

¿Qué necesitan los Pumas para meterse a la liguilla?

En estos momentos los Pumas están a dos unidades del último clasificado a la fiesta grande del futbol mexicano. En ese sentido, requieren de dos triunfos (América y Rayados) que básicamente les permitan meterse sin problema alguno. Una derrota sería una segura eliminación, pues encima de ellos hay al menos dos cuadros que llevan ventaja en búsqueda del último boleto entre los 8 mejores. Entonces, la misión es clara y consiste en ganar sus dos partidos… cueste lo que cueste.