América ingresó a esta Liguilla del torneo Apertura 2026 como el equipo en peor estado de forma, pues hasta antes del inicio de la fiesta grande el conjunto de Coapa acumuló un mes sin obtener el triunfo no solo a nivel nacional, sino también en compromisos amistosos en Estados Unidos.

De hecho, América perdió la oportunidad de quedarse con el liderato de la temporada regular luego de registrar algunos tropiezos en la parte final de la misma. A pesar de ello, existe un dato por demás interesante que hace de este club un favorito, en parte, por lo hecho por Guillermo Almada.

¿Qué dato es un presagio de que América puede ser campeón del Apertura 2026?

Más allá de lo ocurrido en los cuartos de final de ida del Apertura 2026 ante Rayados de Monterrey, vale decir que, durante la temporada regular, el América quedó ubicado en el tercer lugar de la clasificación con 30 unidades producto de ocho victorias, seis empates y tres descalabros.

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¡Ya estamos en Monterrey! 🦅🤠⛰️



Listos para nuestro partido de ida y felices de sentir el apoyo de nuestra gente. 🔵🟡🔥



Gracias, @vivaaerobus, por llevarnos a nuestro destino. ✈️ pic.twitter.com/do7rK8nTpF — Club América (@ClubAmerica) November 25, 2026

Estas derrotas llegaron principalmente en la parte final de la temporada ante equipos como Pachuca y Tigres, así como una más contra Cruz Azul. Lo curioso de este hecho es que la última vez que Guillermo Almada registró tres derrotas en el torneo, al final, terminó campeón del mismo.

La cuenta de X Goles y Cifras menciona que el entrenador uruguayo no registraba tres derrotas en una fase regular desde lo ocurrido en el torneo Apertura 2022 cuando dirigía a Pachuca. En aquella temporada, los Tuzos se quedaron con el título luego de vencer en la gran final al Toluca con un global de 8-2.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta de los cuartos de final entre América y Rayados?

Luego de lo ocurrido en la Sultana del Norte el miércoles pasado, América buscará hacer válido su condición de local cuando se enfrente a Rayados de Monterrey en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, cotejo que se llevará a cabo este sábado en punto de las 21:00 horas.