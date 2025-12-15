La ÉPICA narración de Christian Martinoli en el GOL de Alexis Vega que hizo BICAMPEÓN al Toluca: “Le dio otra vez la gloria al Toluca”

Toluca se consagró monarca del futbol mexicano tras vencer en penales a los Tigres de la UANL. Los Diablos Rojos entraron a la selecta historia de bicampeones en los torneos cortos y alzaron su décimo segundo campeonato en la historia de nuestro balompié. Alexis Vega fue le gran héroe de la noche tras anotar el penal decisivo y darle toda la alegría a la afición choricera. Christian Martinoli vivió como solo él sabe el partido y así narró el disparo que definió todo.

Como una historia en la que imagínabamos el final, pero no nos queríamos adelantar a contarlo. Vega; entre algodones ingresó como revulsivo en busca de que una de sus jugadas o trucos que tiene en sus piernas inclinaran la balanza hacia el lado mexiquense. Así fue, el número 9 del Toluca no se escondió y disparó el primer penal de los Diablos Rojos y no falló. Por si la cosa no fuera suficiente, el destino hizo que repitiera en la tanda tras la falla de Ángel Correa y el capitán no defraudó.

¡BICAMPEONES! 👹🏆🏆



Toluca se consagró por segunda ocasión consecutiva y Martinoli cantó el penal del triunfo desde el corazón.

Empatan a Chivas en el palmarés

Por si fuera poco, el Toluca empató en número de ligas a las Chivas del Guadalajara con 12 y será el candidato a vecer en el Torneo Clausura 2026. El cuadro dirigido por Antonio Mohamed parece que encontró la forma de nuevamente ser competitivo y se está acostumbrando a ganar y cada cierto tiempo abrir sus vitrinas para poner un nuevo trofeo en ella. De cara al siguiente semestre, los Diablos querrán luchar por el tricampeonato y acercarse al América como máximo ganador de la Liga MX.