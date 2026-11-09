La IA predice TODOS LOS CRUCES de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Apertura 2026 está cada vez más cerca, pero todavía quedan posiciones importantes por definir. Cruz Azul, América y Chivas mantienen posibilidades de terminar como líderes, mientras que otros equipos se juegan su última oportunidad de estar presentes en la Fiesta Grande de la Liga BBVA MX.

Con solo una jornada por disputarse y el partido pendiente entre Querétaro y Monterrey, una proyección elaborada con ChatGPT anticipa movimientos en la clasificación. Entre ellos, destaca el regreso del América al primer lugar y la entrada de Rayados a los Cuartos de Final.

El pronóstico toma como referencia la tabla al cierre de la Jornada 16, el rendimiento de los equipos, la localía y los rivales pendientes. Se trata de un escenario hipotético: los cruces oficiales dependerán de los resultados y los criterios de desempate.

¿Cuáles serían los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 según la IA?

La predicción coloca al América como líder con 33 puntos, los mismos que alcanzaría Cruz Azul. Sin embargo, las Águilas terminarían arriba por diferencia de goles. Para que esto suceda, el escenario contempla un triunfo azulcrema por 2-1 ante Tigres y un empate 1-1 entre Chivas y La Máquina.

De esta manera, Guadalajara cerraría tercero con 31 unidades. Atlas subiría al cuarto puesto tras vencer 2-1 a Juárez, mientras que Toluca terminaría quinto después de empatar 1-1 con Pachuca. Santos sería sexto al superar 2-1 a León.

Los últimos boletos quedarían en manos de Tijuana y Monterrey. Con ese orden, los enfrentamientos proyectados serían los siguientes:

América (1.º) vs Monterrey (8.º).

Cruz Azul (2.º) vs Tijuana (7.º).

Chivas (3.º) vs Santos Laguna (6.º).

Atlas (4.º) vs Toluca (5.º).

América, Cruz Azul, Chivas y Atlas disputarían los partidos de vuelta como locales. En este torneo avanzan directamente los ocho primeros, sin Play-In.

IA predice cruces Liguilla Así quedarían los cruces de la Liguilla del Apertura 2026, según ChatGPT (Azteca Deportes)

¿Qué partidos podrían cambiar la predicción de la Liguilla?

El encuentro pendiente entre Querétaro y Monterrey será determinante. Se disputará el sábado 14 de noviembre, antes de la Jornada 17, programada del 20 al 22 del mismo mes. Rayados necesita aprovechar esa oportunidad para mejorar su posición antes de visitar a Pumas.

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No obstante, su clasificación es una de las apuestas más ajustadas del pronóstico. Si empata contra Gallos y se mantienen los demás resultados proyectados, Monterrey terminaría con 23 puntos y Querétaro entraría octavo con 24.

Otro partido clave será Pachuca contra Toluca. Si los Tuzos ganan 2-1, en lugar del empate previsto, y se cumplen los otros marcadores, llegarían a 25 unidades y desplazarían a Monterrey por diferencia de goles. Finalmente, una victoria de Cruz Azul sobre Chivas aseguraría el liderato cementero con 35 puntos y modificaría los cruces.