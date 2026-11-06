Los puntos que necesita Chivas para asegurar su boleto a los Cuartos de Final del Apertura 2026

Chivas vive un presente destacable en el Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito venció por 4-2 al Atlante en el Estadio Akron y sumó su tercer triunfo consecutivo, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato general. Sin embargo, también resolvió una de las principales dudas de sus aficionados: cuántos puntos necesita para asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

La respuesta es que el Guadalajara ya no necesita sumar unidades para clasificar. Con los 29 puntos que consiguió después de la Jornada 15, el conjunto rojiblanco aseguró matemáticamente su lugar entre los ocho mejores del torneo, por lo que disputará la Liguilla aunque pierda sus últimos dos encuentros.

¿Por qué Chivas ya aseguró su boleto a los Cuartos de Final?

El Rebaño registra ocho victorias, cinco empates y dos derrotas después de 15 partidos. Esa cosecha le permite afrontar el cierre de la fase regular con la tranquilidad de que sus perseguidores no pueden desplazarlo fuera de los puestos de clasificación.

_LMX_A26_GDL_ATL_ Chivas 4-2 Atlante (MEXSPORT)

Tijuana, León y Santos Laguna cuentan con 22 puntos y únicamente tienen seis por disputar. Esto significa que su máximo es de 28 unidades, una menos de las que ya tiene el Guadalajara. Pumas, por su parte, suma 20 y solamente puede llegar a 26.

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Monterrey y Querétaro tienen un partido pendiente y todavía pueden alcanzar 30 y 29 puntos, respectivamente. No obstante, al calcular los máximos posibles, incluso contemplando esos encuentros, no hay suficientes clubes con posibilidades de superar o igualar al Rebaño para dejarlo fuera de los primeros ocho lugares.

Cabe recordar que el Apertura 2026 no tiene Play-In. Los ocho mejores equipos de la tabla general avanzan directamente a los Cuartos de Final, mientras que los clubes ubicados del noveno puesto hacia abajo quedan eliminados.

Chivas extiende su paternidad sobre el América con Milito como entrenador

¿Qué necesita Chivas para terminar como líder del Apertura 2026?

Con la clasificación asegurada, el siguiente objetivo del Guadalajara será cerrar en la mejor posición posible. Tras la Jornada 15, América, Chivas y Cruz Azul suman 29 unidades, aunque las Águilas ocupan el primer lugar por diferencia de goles.

El cuadro azulcrema tiene diferencia de +15, mientras que el Rebaño cuenta con +11 y La Máquina con +10. El equipo de Milito todavía puede alcanzar 35 puntos si gana sus dos compromisos restantes, aunque el superliderato también dependerá de lo que hagan sus rivales.

Terminar arriba puede marcar una diferencia en la Fiesta Grande: en Cuartos de Final y Semifinales, el empate en el marcador global favorece al conjunto mejor ubicado en la tabla general.