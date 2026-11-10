Cruz Azul desea reforzarse con estas 3 FIGURAS de ÉLITE de la Liga BBVA MX; ¿quiénes son?

El mercado de transferencias en el futbol mexicano comenzará prácticamente después del término del torneo Apertura 2026, por lo que varios equipos, entre ellos Cruz Azul, han comenzado a analizar lo que serán sus altas y bajas para tener un plantel más competitivo en 2027.

Consciente de que debe desprenderse de varios elementos extranjeros para tener cupo en los No Formados en México, Cruz Azul tiene en carpeta a tres elementos que son figuras en sus respectivos equipos y que, sin duda, harían de este plantel uno de los más poderosos del país.

¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul para el próximo torneo?

Robert Morales: De acuerdo con información del portal Récord, Cruz Azul está muy atento a la situación de la pantera paraguaya en caso de que este decida no mantenerse en Pumas para la siguiente temporada, lo cual le abriría un cupo en la zona ofensiva de la institución cementera.

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Santiago Homenchenko: Distintas fuentes en México y Uruguay destacan que el volante charrúa es una de las opciones más interesantes que tiene Cruz Azul para el próximo mercado de fichajes. Incluso, el mismo Joel Huiqui aseguró que Santiago le parece un jugador por demás interesante.

Brian Gutiérrez: En redes sociales comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que Brian deje Chivas para enrolarse en Cruz Azul la próxima temporada. Vale decir que este rumor aún no tiene un sustento más real, motivo por el cual se mantiene como la tercera opción entre las antes mencionadas.

¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul para el siguiente torneo?

Entre los elementos extranjeros que más suenan para abandonar Cruz Azul ante la falta de protagonismo en el torneo actual destacan el portero colombiano Kevin Mier, el extremo nigeriano Christian Eberé y alguno de los dos futbolistas en ataque, ya sea Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández.