La goleada de Cruz Azul sobre León en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 también dejó malas noticias para Joel Huiqui. Jesús Orozco Chiquete se perdería el encuentro de vuelta debido a las molestias musculares que presentó durante el compromiso en el Estadio Nou Camp.

El defensa central pidió su cambio al minuto 78 después de acercarse a la banca para comunicarle al cuerpo técnico que no podía continuar. Su lugar fue ocupado por Ralph Orquín.

Tras el regreso de Cruz Azul a los entrenamientos en La Noria, el cuerpo técnico habría optado por darle descanso al exfutbolista de Chivas. La ventaja de cuatro goles permite a Huiqui prescindir del zaguero sin comprometer su recuperación de cara a unas eventuales Semifinales.

¿Quién ocuparía el lugar de Chiquete Orozco en Cruz Azul?

Alán Montes sería el principal candidato para sustituir a Jesús Orozco Chiquete en el compromiso de este domingo ante León, aunque la defensa no sería la única zona en la que Joel Huiqui realizaría modificaciones.

El estratega mexicano también tendría contemplado darle minutos a Alan Mozo por la banda derecha, mientras que Andrés Montaño podría ocupar el lugar de Carlos Rodríguez o José Paradela en el mediocampo.

Otra de las alternativas que tendría Huiqui es Luka Romero, quien podría aparecer desde el inicio ante los Esmeraldas.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha dado a conocer un parte médico que detalle la gravedad de las molestias musculares de Orozco Chiquete ni el tiempo que necesitará para recuperarse.

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a las Semifinales del Apertura 2026?

Gracias al triunfo por 4-0 en Guanajuato y a su mejor posición en la tabla general, Cruz Azul podría perder hasta por cuatro goles de diferencia y aun así conseguir su boleto a las Semifinales.

León, por su parte, necesita ganar por cinco goles de diferencia para eliminar al vigente campeón del futbol mexicano.

El partido de vuelta se disputará este domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.