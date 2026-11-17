José Paradela está a una tarjeta amarilla de perderse el inicio de la Liguilla con Cruz Azul. El mediocampista argentino acumula cuatro amonestaciones en el Apertura 2026 y una más ante Chivas, en la última jornada del campeonato, podría dejarlo fuera del partido de ida de los cuartos de final.

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La situación llega cuando La Máquina busca terminar la fase regular como líder general. El equipo de Joel Huiqui visitará Guadalajara el domingo 22 de noviembre y necesita una victoria para asegurar el primer puesto de la clasificación.

Paradela está disponible para ese encuentro. La duda es si Huiqui lo utilizará desde el inicio o preferirá reservarlo para evitar una posible suspensión.

¿Por qué José Paradela podría perderse el inicio de la Liguilla?

El argentino recibió su cuarta amarilla en el partido contra Tigres, disputado el pasado 7 de noviembre. También había sido amonestado frente a Tijuana, América y León.

Una quinta tarjeta ante Chivas provocaría que Paradela tuviera que cumplir un partido de suspensión en los cuartos de final.

Si Huiqui decide reservarlo, tendrá que buscar otra opción para enfrentar a Guadalajara. Si lo utiliza, Paradela deberá evitar una amonestación que podría costarle el primer encuentro de la fase eliminatoria.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido contra Chivas?

Cruz Azul retomó los entrenamientos el lunes 16 de noviembre después de cuatro días de descanso por la Fecha FIFA.

De momento se reporta que el plantel no presenta jugadores lesionados, aunque todavía está pendiente evaluar a los futbolistas convocados por sus selecciones, entre ellos Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño.

Paradela había recuperado su lugar en el equipo después de una lesión. Marcó frente a León y fue titular en la victoria sobre Tigres, por lo que su ausencia representaría una baja importante para el mediocampo.

El partido contra Chivas se disputará el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Cruz Azul puede asegurar el liderato con una victoria, pero Huiqui deberá resolver primero qué hacer con Paradela, uno de sus futbolistas más importantes y el que llega con mayor riesgo disciplinario al cierre del torneo.