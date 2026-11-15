Chivas podría hacer CAMBIOS OBLIGATORIOS en su XI para enfrentar a Cruz Azul

Estamos a una semana de que se lleve a cabo uno de los juegos más atractivos de la temporada regular, mismo que se dará precisamente en la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando las Chivas del Guadalajara reciban a la Máquina de Cruz Azul en el Akron.

Chivas llega a este compromiso como tercer lugar de la tabla general y con la oportunidad de terminar el torneo como líder si vence a los celestes y América no le gana a Tigres de visitante; sin embargo, existe un pequeño inconveniente que Gabriel Milito no debe tomar a la ligera.

¿Por qué Chivas podría tener cambios obligatorios para enfrentar a Cruz Azul?

Como sabes, en estos momentos se lleva a cabo la última fecha FIFA del año en donde la Selección Mexicana disputa los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica, por lo que, para ello, Rafael Márquez decidió convocar a cinco elementos que forman parte de las Chivas.

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Los jugadores antes mencionados son Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado, quienes dicho sea de paso jugaron los 90 minutos en el empate ante León y que, en consecuencia, son importantes en el esquema de Chivas y la Selección Mexicana.

Los cinco jugadores reportarán con el Rebaño Sagrado una vez culmine la vuelta frente a Jamaica este martes; sin embargo, la carga acumulada de trabajo podría hacer que Gabriel Milito haga cambios obligatorios en el duelo que tendrá frente a Cruz Azul a fin de que todos sus jugadores lleguen de la mejor forma posible a la Liguilla.

¿Qué jugadores de Chivas podrían iniciar desde la banca ante Cruz Azul?

Debido a su edad, se espera que Luis Romo pueda ser uno de los “sacrificados” para el duelo ante Cruz Azul si tiene muchos minutos acumulados con la Selección Mexicana. Del mismo modo, una situación similar podría ocurrir con Diego Campillo y Santiago Sandoval, quien sería reemplazado en el eje de ataque por Ricardo Marín.