Chivas se ha convertido en uno de los equipos más lastimados en cuanto a bajas de jugadores se refiere por el tema de lesiones, lo cual le ha impedido a su técnico, Gabriel Milito, contar con el mejor esquema posible en la mayor parte de los encuentros durante esta temporada regular.

Dicha situación se volvió a presentar en el último compromiso ante los Esmeraldas de León en donde Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Rubén González tuvieron que abandonar el partido por distintas molestias, por lo que la afición se pregunta si estarán disponibles para el juego ante Cruz Azul.

¿Ledezma, González y Aguirre estarán listos para el Chivas vs Cruz Azul?

Fue durante una conferencia de prensa que el mismo entrenador argentino aseguró que Daniel Aguirre tenía una sobrecarga muscular, mientras que Rubén González contaba con ciertos calambres y Richard Ledezma registró una molestia en el tobillo, razones que les impidieron terminar el partido ante León.

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Y aunque esta situación causó cierta preocupación entre la afición de Chivas, la realidad es que estas lesiones no son tan importantes como se piensa. De hecho, los tres elementos pudieron entrenar al parejo de sus compañeros desde finales de la semana pasada, motivo por el cual se espera que estén en el partido ante los celestes.

¿Cuántos lesionados ha tenido Chivas en el Apertura 2026?

Tal y como se mencionó en el primer párrafo, Chivas ha sido uno de los equipos más afectados por las lesiones durante los últimos meses, pues además de Ledezma, González y Aguirre, el Guadalajara no ha contado con elementos como Luis Romo, José Castillo, Omar Govea, Miguel Tapias, Bryan González, Miguel Gómez y Diego Campillo durante algunos encuentros.

En ese sentido, todo haría indicar que Gabriel Milito contaría con plantel completo para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 17 del torneo Apertura 2027, en un duelo programado para iniciar este domingo, en la cancha del estadio Akron, en punto de las 17:07 horas.