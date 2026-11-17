La Máquina de Cruz Azul disputará, este fin de semana, uno de los duelos más atractivos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando viaje a Zapopan para enfrentarse a las Chivas del Guadalajara, en un duelo que podría definir al próximo líder de la competición.

Este será el último compromiso que Cruz Azul tendrá previo a la Liguilla del futbol mexicano, por lo que, antes de esto, el técnico Joel Huiqui le habría exigido a la directiva una petición que fue cumplida en los últimos días, lo cual permite al club entrar mucho más enchufado a la fiesta grande.

¿Qué petición solicitó Joel Huiqui a la directiva de Cruz Azul?

De acuerdo con información del periodista César Caballero, el técnico de Cruz Azul le habría solicitado a la directiva encabezada por Iván Alonso el no colocar partidos de preparación durante esta fecha FIFA, misma en donde la Selección Mexicana enfrenta a Jamaica en la Nations League.

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Como sabes, Cruz Azul es un club que se caracteriza por aprovechar estos parones para realizar juegos amistosos en Estados Unidos generando una ganancia económica; sin embargo, en esta ocasión la situación cambió, pues su DT considera que el descanso también es parte de la preparación en el plantel.

A cambio de eso, la directiva celeste le concedió dos días de descanso a sus jugadores siendo estos el pasado jueves y viernes. Con ello, el conjunto cementero espera contar con el descanso suficiente para encarar el próximo duelo ante Chivas, así como la Liguilla, de la mejor forma posible.

¿Qué XI podría presentar Cruz Azul para enfrentar a Chivas?

Kevin Mier volvería al arco y este estaría acompañado por una línea de cinco en el fondo con Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete, Amaury García, Omar Campos y Alan Mozo. En el centro del campo estarían José Paradela, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y Andrés Montaño, mientras que el centro delantero sería Nicolás Ibáñez.