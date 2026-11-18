Atlas quiere llevarse a Erik Lira para el Clausura 2027, pero sacarlo de Cruz Azul no será barato. El mediocampista mexicano está entre los objetivos del conjunto rojinegro y las cantidades que se manejan por su posible transferencia alcanzan los 20 millones de dólares.

Según fuentes, La Máquina pediría esa cantidad a los clubes mexicanos interesados en Lira. Para una transferencia al futbol europeo, en cambio, estaría dispuesta a negociar por aproximadamente ocho millones.

La diferencia es considerable, aunque Cruz Azul no ha confirmado públicamente ninguna de esas cifras y existen otras versiones sobre las condiciones para vender al jugador.

¿Cuánto dinero pide Cruz Azul por Erik Lira?

El interés de Atlas se conoce desde el pasado 14 de noviembre. Y es que se

informó entonces que el equipo tapatío había presentado una propuesta cercana a los 11 millones de dólares y que Cruz Azul veía con buenos ojos la posibilidad de negociar.

Sin embargo, otros reportes señalan que el acercamiento fue únicamente para conocer las condiciones de venta y que todavía no existe una oferta formal.

También se ha mencionado una cifra de 11 millones de dólares por un porcentaje importante de los derechos del futbolista, una operación distinta a la venta de su pase completo.

Por ahora, lo que sí está claro es que Atlas tiene interés en Lira, pero no hay un acuerdo anunciado. Las diferencias entre las versiones publicadas impiden establecer un precio definitivo.

¿Erik Lira quiere dejar Cruz Azul para jugar en Atlas?

El principal obstáculo para Atlas podría no ser únicamente económico. Lira ha expresado en distintas ocasiones que su intención es continuar su carrera en Europa.

El mexicano estuvo cerca de incorporarse al AS Mónaco después del Mundial de 2026, pero la operación no se concretó por cuestiones administrativas del conjunto francés.

Durante una conferencia de prensa con la Selección Mexicana, el mediocampista reconoció que aquella oportunidad frustrada fue difícil de asimilar, aunque dejó claro que todavía quiere cumplir su objetivo de jugar fuera del país.

Atlas, por su parte, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato importante para convencerlo de permanecer en la Liga MX.

Lira tiene 26 años y sigue siendo jugador de Cruz Azul. Su futuro dependerá tanto de las negociaciones entre clubes como de su decisión de aceptar un proyecto en México o esperar una nueva oportunidad en Europa.