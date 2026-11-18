Cruz Azul y Atlas han confirmado su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, esto no exime que ambas directivas comiencen a planear lo que será la siguiente temporada, misma que podría estar llena de muchas sorpresas en el futbol de estufa.

Es precisamente en el mercado de fichajes invernal que tanto Cruz Azul como Atlas pueden sorprender con grandes transferencias para reforzar sus respectivas plantillas. En ese sentido, a los Rojinegros no les desagradaría robarle dos jugadores a La Máquina para el siguiente torneo.

¿Qué jugadores podría Atlas arrebatarle a Cruz Azul?

En los últimos días distintos medios han dado a conocer que los Rojinegros del Atlas han entrado a la puja por hacerse de los servicios de Erik Lira. De hecho, extraoficialmente la directiva de Cruz Azul habría asegurado que, para sentarse a negociar por él, tendría que poner sobre la mesa 11 millones de euros.

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Cabe decir que Erik Lira ha buscado su salida de Cruz Azul desde el pasado mercado de fichajes en donde estuvo muy cerca de emigrar a Europa. En ese sentido, las posibilidades para el mexicano no serían solo el Mónaco de Francia o el Valencia de España, sino también el Atlas.

Sin embargo, Erik Lira no sería el único deseo del Atlas relacionado con Cruz Azul, pues en las últimas horas ha circulado que el cuadro tapatío también buscaría el fichaje de César Montes, quien ha estado vinculado con el conjunto de la capital del país desde hace varios meses.

¿Cuál es el valor de César Montes, deseo de Cruz Azul y Atlas?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, el valor de César Montes asciende a los 7.5 millones de euros, cantidad que bien podría ser pagada por ambas instituciones considerando que las dos necesitan reforzar su aparato defensivo para el siguiente año.