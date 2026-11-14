Cruz Azul cumplirá 100 años en 2027 y uno de los preparativos para esa celebración ya estaría cerca de resolverse. La directiva cementera negocia la continuidad de su proveedor de uniformes, una decisión que también marcará el diseño y la comercialización de las camisetas que utilizará el equipo durante su centenario.

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De acuerdo con información de 365Scores, el club habría alcanzado un acuerdo verbal para extender su actual contrato hasta junio de 2028. Aunque todavía falta la firma, las conversaciones estarían bastante avanzadas.

Lo interesante es que la negociación no se limita a quién aparecerá en la etiqueta de las camisetas. Cruz Azul también busca mejorar las condiciones de venta de sus productos oficiales y preparar una colección especial para su aniversario.

¿Cómo será el uniforme de Cruz Azul para su centenario en 2027?

Por ahora, no hay imágenes oficiales ni detalles confirmados sobre el diseño que utilizará La Máquina para celebrar sus primeros 100 años.

Sin embargo, fuentes de Azteca Deportes informaron que los planes incluyen una colección conmemorativa, que podría convertirse en uno de los principales lanzamientos comerciales del club durante 2027.

Y es que la intención de todo esto sería ofrecer productos especiales por el aniversario, aunque todavía se desconoce si habrá una camiseta exclusiva, cuántas versiones se pondrían a la venta o cuándo serían presentadas.

Otro punto que Cruz Azul busca resolver es la disponibilidad de sus uniformes. Según los reportes, la directiva pidió mejorar la distribución para que los aficionados tengan mayor facilidad para conseguir las prendas oficiales.

¿Qué marca vestiría a Cruz Azul durante su centenario?

Aunque distintas empresas mostraron interés en trabajar con el club, todo apunta a que Pirma continuará como proveedor de Cruz Azul.

La firma mexicana, que comenzó a vestir al equipo en 2023, habría presentado una propuesta económica que convenció a la directiva. El acuerdo contemplaría una mayor participación del club en los ingresos por ventas, además de mejoras en la distribución.

Entre las compañías que exploraron la posibilidad de llegar a La Máquina estuvieron Nike y Adidas, pero ninguna habría conseguido desplazar al actual proveedor.

La renovación todavía no ha sido anunciada oficialmente. Si se concreta en los términos reportados, Cruz Azul mantendría su relación con Pirma hasta mediados de 2028, incluyendo la temporada en la que celebrará su centenario.