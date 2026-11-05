¡Juegan en día de muertos! El calendario que tendrá Cruz Azul durante noviembre en el cierre del Apertura 2026

Cruz Azul tendrá un noviembre que podría marcar su camino en el Apertura 2026. La Máquina afrontará los últimos compromisos de la fase regular y el calendario tiene un detalle que llama la atención: su primer partido del mes coincidió con las celebraciones del Día de Muertos.

El conjunto cementero tendrá tres encuentros para cerrar esta etapa del campeonato. Sin embargo, hay otro punto a considerar: solamente uno será como local, por lo que deberá buscar buena parte de los puntos fuera de casa antes de una posible participación en la Liguilla.

¿Contra quién jugará Cruz Azul en Día de Muertos?

Cruz Azul recibió a León el domingo 1 de noviembre, en un partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. El encuentro finalizó en triunfo 2-1 para el conjunto dirigido por Joel Huiqui, colocando al equipo en la zona alta de la tabla general.

De esta manera, los aficionados celestes pudieron seguir a su equipo en plenas celebraciones del Día de Muertos, una tradición que en México se asocia principalmente con el 1 y el 2 de noviembre.

Cruz Azul El calendario de Cruz Azul para el mes de noviembre de 2026 (Foto: Cruz Azul)

Además, este compromiso tuvo un ingrediente especial: fue el último partido de la Máquina como local en la fase regular. Después de enfrentar a los esmeraldas, le tocarán dos salidas consecutivas.

Tigres y Chivas, las últimas visitas de Cruz Azul en el Apertura 2026

La próxima parada será el Estadio Universitario, donde Cruz Azul enfrentará a Tigres el sábado 7 de noviembre. El duelo de la Jornada 16 está previsto para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR:

Posteriormente, los cementeros viajarán a Guadalajara para medirse con Chivas el domingo 22 de noviembre. Este encuentro de la Jornada 17 se disputará en el Estadio Akron y está programado para las 17:00 horas.

Así queda el calendario de Cruz Azul en noviembre, con horarios del centro de México:

Cruz Azul vs León: domingo 1 de noviembre, 19:00 horas, Estadio Banorte.

Tigres vs Cruz Azul: sábado 7 de noviembre, 17:00 horas, Estadio Universitario.

Chivas vs Cruz Azul: domingo 22 de noviembre, 17:00 horas, Estadio Akron.

Cruz Azul podría disputar hasta cinco partidos en noviembre

La actividad de la Máquina podría continuar después del duelo ante Chivas. Si consigue clasificar a los cuartos de final, sumará otros dos encuentros durante noviembre.

Las idas están previstas para el miércoles 25 y jueves 26, mientras que las vueltas se jugarán el sábado 28 y domingo 29. El rival, los horarios y el orden de las localías quedarán definidos con la clasificación y la programación correspondiente.