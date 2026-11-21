Pumas todavía puede clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, pero necesita ganar su último partido y recibir ayuda de otros equipos. La victoria de Xolos sobre Atlante dejó a Tijuana con 25 puntos, fuera del alcance de los universitarios, que suman 21 antes de enfrentar a Monterrey.

El equipo de Ciudad Universitaria puede llegar a 24 unidades. Para meterse entre los ocho primeros, deberá aprovechar el enfrentamiento directo con Rayados y estar pendiente de los resultados de León y Pachuca.

¿Qué necesita Pumas para clasificar tras el triunfo de Xolos?

Pumas recibirá a Monterrey este sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Un empate o una derrota significarían su eliminación. Si gana, alcanzará los 24 puntos.

La combinación más favorable para los universitarios es vencer a Rayados, que León pierda ante Santos Laguna y que Pachuca empate o pierda frente a Toluca. Con esos resultados, Pumas superaría a León y Pachuca en puntos y ocuparía al menos el octavo puesto, sin importar por cuánto derrote a Monterrey.

Hay otras posibilidades sujetas a la diferencia de goles. León tiene 23 puntos y, si empata, también terminaría con 24. En ese caso habría que comparar los criterios de desempate. Una victoria por tres goles sobre Monterrey permitiría a Pumas superar a Rayados, que actualmente tiene mejor diferencia de goles.

¿Cómo cambió la tabla con la victoria de Tijuana?

Xolos venció 1-0 a Atlante con un penal de Gilberto Mora y alcanzó 25 puntos. Antes de ese partido, Tijuana estaba al alcance de Pumas; ahora ya no puede ser rebasado por el conjunto universitario.

Santos Laguna también suma 25 unidades y está fuera del alcance de Pumas. Monterrey tiene 24, León 23 y Pachuca 22. Por eso, la última plaza puede decidirse mediante resultados y desempates.

Los partidos de León y Pachuca están programados antes del encuentro de Pumas. Cuando los universitarios salgan a la cancha, conocerán qué resultados necesitan y si una victoria por margen reducido todavía les alcanza.

Pumas no controla toda la clasificación, pero sí tiene una condición innegociable: vencer a Monterrey.