De manera bastante relevante, se habló de lo ocurrido en la última Fecha FIFA, donde un ex delantero con pasado en Pumas y Cruz Azul fue captado como repartidor de comida/servicio delivery. Aunque esto ocurrió bajo la dinámica de un asunto publicitario, muchos recordaron a Agustín Tin Delgado, quien tuvo su mejor nivel en México defendiendo la playera de Necaxa.

¿Cómo fue el paso de Agustín Delgado en Pumas y Cruz Azul?

El ariete sudamericano es una leyenda del balompié ecuatoriano, pues fue un referente en las actividades de finales de los 90 y principios de los años 2000. Es el segundo máximo anotador en la historia de la Tricolor y pieza clave del goleo en eliminatorias con la propia selección ecuatoriana. Sin embargo, en México solamente destacó con los de Aguascalientes.

Su primera aparición en México se dio con Cruz Azul, cuando después de destacar en Sudamérica, en 1998 llegó como un refuerzo de poder al conjunto celeste. Sin embargo, allí ni siquiera completó los 6 meses con dos goles en ocho partidos. Sitio desde donde partió al Necaxa, equipo donde brilló, ganó la Concachampions y ganó el tercer lugar en el Mundial de Clubes venciendo al Real Madrid.

Tras partir al Southampton y volver rápidamente a Ecuador, en 2004 el ariete formó parte del histórico bicampeonato de los Pumas dirigidos por Hugo Sánchez. Ahí no era titular, pero acumuló la valiosa cantidad de 11 encuentros, cuatro de arranque y solamente marcando un tanto. Esto para cerrar su etapa en México como futbolista profesional.

¿A qué se dedica Agustín Delgado (ex de Pumas y Cruz Azul) en la actualidad?

Según distintas fuentes, la leyenda ecuatoriana en general ha vivido de asuntos comerciales con su figura, ha participado en distintos espacios de comunicación deportiva y también tuvo etapas con distintos cargos en clubes de futbol. En ese sentido, esta aparición que tuvo fue otra de esas activaciones económicas que aplica de vez en cuando, pues básicamente era un anuncio para usar la aplicación y el servicio de delivery. Esto ocurrido en la previa del amistoso entre Ecuador y Bolivia.