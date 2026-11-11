El futbol mexicano se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer la muerte de una de las máximas leyendas de los Pumas, pues Alfredo Echávarri Olvera falleció el día martes 10 de noviembre a la edad de 86 años, dejando todo un legado dentro de la institución.

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La noticia fue dada a conocer por el mismo equipo universitario, quienes a través de redes sociales compartieron una emotiva despedida a quien fuera el capitán y defensa que les dio uno de los momentos más gloriosos como equipo de futbol: ascender a primera división.

El Club Universidad Nacional lamenta el sensible fallecimiento de Alfredo Echávarri Olvera. 🕊️ pic.twitter.com/yB5BYuEgvZ — PUMAS (@PumasMX) November 11, 2026

¿Quién fue Alfredo Echávarri Olvera?

Alfredo Echávarri es recordado como una figura del futbol mexicano, quien fue capitán del equipo de los Pumas en el año de 1962, cuando el conjunto felino logró el ascenso a la Primera División tras años de ir escalando en las categorías.

Formó parte de esa generación de Pumas apodada como “Los Rebeldes” misma que estaba conformada mayormente por estudiantes, con la que desde a más de 60 años de aquel hito, logró quedar en los libros de historia de la institución con 4 años jugados con el club, dos en Segunda División y dos más en Primera.

Su destreza como defensa central le valió para ganarse el apodo de “El Témpano”, debido a la seguridad con la que manejaba la defensa con y sin balón.

Aunque hoy es recordado con mucho cariño en el mundo del futbol mexicano en realidad tuvo un paso breve, pues una vez que se recibió de arquitecto, decidió ejercer su profesión e incluso llegó a ser profesor catedrático.

¿De qué murió Alfredo Echávarri Olvera?

Por ahora el club y la familia del exfutbolista se han mantenido reservados sobre la causa de muerte del central que le dio una de las mayores alegrías a los Pumas de la UNAM, aunque debido a su edad, hay quienes especulan que pudo haber sido por causas naturales.