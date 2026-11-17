El futbol algún día se termina y muchos simplemente no encuentran la misma pasión en otros trabajos dentro de la industria del deporte. Este es el caso de Roberto Carlos Pato Abbondanzieri, quien tras intentar una etapa como parte del cuerpo técnico de Martín Palermo… se retiró para volver a sus orígenes en Santa Fe. Hoy se dedica al campo, después de ganarle dos finales a Pumas y Cruz Azul.

¿Cuándo fue que el Pato Abbondanzieri derrotó en finales a Pumas y Cruz Azul?

Este ex arquero fue una destacada figura de Boca Juniors, que en un periodo se enfrentó a distintos clubes mexicanos en las competencias de Conmebol. Y básicamente se convirtió en un experto en ganarle finales a los aztecas. La primera vez que ocurrió eso fue en la final de la Copa Libertadores 2001.

En aquella ocasión el marcador global terminó con empate a un gol… aunque el portero titular de los Xeneizes fue Óscar Córdoba. Boca terminó como monarca de América al vencer a los celestes con 3-1 en la tanda de penales. Y años después llegó la hazaña del Pato Abbondanzieri ante otro equipo de México.

En la Final de la Copa Sudamericana 2005, Pumas y Boca Juniors igualaron a un tanto en el tiempo regular. Eso provocó que el campeón se decidiera desde los 11 pasos. Allí Roberto Carlos se convirtió en héroe al atajar dos cobros y meter el tiro definitivo, estro tras irse a un tiro extra de muerte súbita.

¿Por qué este arquero que derrotó a Pumas y Cruz Azul en finales se dedica al campo en la actualidad?

En la actualidad, el oriundo de Santa Fe regresó a su hogar, para conectar de nuevo con su pasado. Cuando era niño y adolescente, acompañaba a su padre a las actividades del campo que realizaba. Y cuando se retiró, invirtió dinero en maquinaria, se convirtió en contratista rural para su negocio y también para trabajar con campesinos de la localidad. Incluso, hoy le ha permitido a su hijo encontrar futuro en estas actividades, lejos del futbol profesional y de las finales donde el Pato Abbondanzieri era figura de Boca Juniors.