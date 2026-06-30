Es leyenda de Ecuador y reveló cuál es la clave para que México gane: “Eso al final pesa”

De cara al crucial enfrentamiento de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador, Agustín "Tin" Delgado, máximo referente histórico del seleccionado sudamericano, compartió su análisis sobre las claves de este duelo. Según el histórico goleador, el peso de la afición en el Estadio Ciudad de México y las carencias ofensivas de ambos equipos serán los factores determinantes para definir quién avanza a la siguiente ronda. "Eso al final pesa", deslizó.

Para Delgado, quien marcó el primer gol de Ecuador en un Mundial precisamente ante México en la edición de 2002, el apoyo de la hinchada mexicana será una ventaja competitiva de gran relevancia. El exdelantero subrayó que la afición local ejerce una presión que puede inclinar la balanza en partidos de alta magnitud: "México tiene una hinchada que empuja muchísimo, que va a ir a apoyar, y eso al final pesa en un partido de esta magnitud". Y amplió: "Históricamente México le generó complicaciones a Ecuador".

Más allá del entorno, Delgado hizo hincapié en una problemática compartida: la falta de contundencia frente al arco rival. De acuerdo con el histórico atacante, ambos equipos exhiben "falencias" en ataque, lo que transformará el partido en un ejercicio táctico más que en una muestra de talento individual.

¿Qué opina de Sebastián Beccacece? “Realmente, yo creo que el entrenador no es que la gente no lo quiera, sino que no se le respeta por ciertas cosas que han pasado, por cómo se manejó la plantilla, con los jugadores”, afirmó.

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