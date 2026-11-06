Andrés Guardado jugó en cinco equipos europeos: el recorrido del Principito por el Viejo Continente

Mientras figuras como Memo Ochoa han sido homenajeadas en México, Andrés Guardado también ocupa un lugar especial en la historia del futbol nacional por su extensa carrera internacional. El mediocampista construyó un recorrido de 17 temporadas en Europa, donde defendió 5 equipos y superó los 540 partidos oficiales.

Así como hay mexicanos que brillan en Europa actualmente, antes el Principito abrió camino con una trayectoria que incluyó clubes de España, Alemania y Países Bajos. Su paso por el Viejo Continente dejó títulos, récords y un lugar destacado en instituciones como el PSV Eindhoven y el Real Betis.

Andrés Guardado en Deportivo de La Coruña (2007-2012)

El Deportivo de La Coruña fue el primer equipo europeo de Guardado, después de su salida del Atlas. El mexicano disputó 149 partidos, marcó 25 goles y repartió 24 asistencias durante su etapa en el conjunto español. Consiguió el título de Segunda División en la temporada 2011-12 y logró el ascenso a Primera (LaLiga).

Andrés Guardado Guardado durante su paso por Deportivo La Coruña (mexsport)

Andrés Guardado en Valencia (2012-2014)

En 2012, Guardado llegó al Valencia. Durante su etapa con el equipo disputó 66 encuentros, anotó 1 gol y registró 4 asistencias. Su paso por Mestalla duró dos temporadas, antes de continuar su carrera fuera de España. En 2014 tuvo una breve experiencia en Alemania.

Andrés Guardado en Bayer Leverkusen (2014)

Guardado llegó al Bayer Leverkusen en calidad de cedido en 2014. Su participación con el conjunto alemán fue breve: disputó 7 partidos oficiales, sin goles ni asistencias. Ese mismo año comenzó otra etapa importante, esta vez en Países Bajos.

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Andrés Guardado en PSV Eindhoven (2014-2017)

El PSV Eindhoven fue uno de los equipos más exitosos en la carrera europea del mexicano. Guardado disputó 102 partidos, marcó 4 goles y entregó 19 asistencias con el club neerlandés. Además, conquistó dos títulos consecutivos de la Eredivisie, en las temporadas 2014-15 y 2015-16, y ganó dos Supercopas de los Países Bajos.

El logro histórico de Guardado en Real Betis (2017-2024)

Andres Guardado Betis Andres Guardado Betis (/Getty Images)

El Real Betis fue el último club europeo de Guardado y aquel en el que dejó una huella. El mediocampista jugó 218 partidos, anotó 5 goles y dio 17 asistencias. Se convirtió en capitán y en el extranjero con más encuentros disputados en la historia de la institución. Su etapa en Sevilla también tuvo un título destacado: la Copa del Rey de 2022.