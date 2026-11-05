Link libre para ver Los Protagonistas EN VIVO y totalmente GRATIS, con Christian Martinoli, el “Doctor” García, Zague, Warrior y Medrano

Los aficionados cuentan con una alternativa digital para consultar los comentarios, las noticias y los debates del equipo de Azteca Deportes. Puedes ver completamente libre Los Protagonistas para mantenerte informado o saber acerca de las polémicas junto con Christian Martinoli, el “Doctor” García, Zague, Warrior y David Medrano.

La mesa de análisis la puedes ver a cualquier lado donde vayas, pues no necesitas la tradicional Smart TV, ya que puedes acceder al portal web mediante computadoras, celulares y tablets. Cabe destacar que el acceso a la plataforma no requiere contratar una suscripción específica para consultar los contenidos que la televisora ofrece gratuitamente.

¿Dónde ver Los Protagonistas gratis?

El acceso a Los Protagonistas se encuentra en la página web. El sitio cuenta con un apartado identificado como “En Vivo”, desde el cual el público puede consultar la señal disponible. Si el reproductor no inicia, se recomienda revisar la conexión a internet o intentarlo más tarde para comprobar la disponibilidad del servicio.

martinoli y luis garcia pelea

Otra de las alternativas para mantenerte informado es el portal general de Azteca Deportes, ya que la página reúne información de última hora de la Liga BBVA MX, noticias de futbol internacional, videos, entrevistas y análisis de distintos acontecimientos deportivos.

Para acceder desde un teléfono, basta con abrir el enlace en el navegador y seleccionar el contenido disponible. La experiencia depende de la conexión, la compatibilidad del dispositivo y las condiciones de acceso que establezca la plataforma.

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El equipo de Los Protagonistas

Christian Martinoli es uno de los narradores más reconocidos del país. Su trayectoria incluye coberturas de la Selección Mexicana, partidos de la Liga BBVA MX y futbol internacional. Por su parte, Luis García Postigo, conocido como el Doctor García, comparte habitualmente transmisiones y análisis, una dupla que ha hecho historia.

Luis Roberto Alves, conocido como Zague, aporta su experiencia como exfutbolista y analista. Su trayectoria como delantero incluye una etapa destacada con el Club América y participaciones con la Selección Mexicana.

Carlos Guerrero, Warrior, y David Medrano también aparecen en Los Protagonistas. Guerrero cuenta con experiencia como reportero y conductor, mientras que Medrano se especializa en información sobre el mercado de fichajes y la actualidad de los clubes mexicanos.