Martinoli en La Mesa Protagonista da sus tres candidatos al título del Apertura 2026 de la Liga MX

La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 nos dejó la victoria de la Máquina Celeste de la Cruz Azul ante el Club América en una edición más del Clásico Joven. Con este triunfo, el cuadro dirigido por Joel Huqui acabó con el invicto del equipo azulcrema y alza la mano nuevamente para llevarse el título de la Liga MX.

En la gran Mesa Protagonista, Christian Martinoli lanzó una contundente opinión: ''Después de lo visto hoy, veo candidato al Cruz Azul, al América no. Hay tres candidatos al título; Chivas del Guadalajara, Deportivo Toluca y Cruz Azul.'', destacó el narrador de TV Azteca Deportes. Por otro lado, 'Zague' puso en la mesa el fondo de armario de la Máquina Celeste: ''Hay que ver si siguen jugando en ese nivel, tienen un equipazo. Es un plantel bastante amplío, tendremos que ver si están aptos tanto futbolísticamente como mentalmente para ir por el bicampeonato.'', mencionó el analista.

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¿Chivas puede ganar el Clásico Nacional?

Para la jornada 9 del Torneo Apertura 2026, se jugará uno de los partidos más importantes del circuito nacional y Zaguito sorprendió con sus declaraciones a pesar de su corazón azulcrema: ''En la actualidad, las Chivas del Guadalajara lo ponen como favorito en el Clásico Nacional ante el América. Un Clásico puede cambiar radicalmente todo. '', mencionó el goleador de las Águilas.

Rápidamente, el Warrior fue contundente sobre el nivel del Guadalajara y vio a un claro favorito en este partido entre los dos clubes más populares de la Liga MX: ''Si Chivas le gana al América no sería sorpresa, la sorpresa sería al revés.'', finalizó.