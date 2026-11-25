Antonio Mohamed prepara un ataque con Alexis Vega, Paulinho y Federico Viñas para recibir al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Toluca necesita sacar ventaja del Estadio Nemesio Diez, pues los rojinegros terminaron mejor ubicados en la tabla general.

Uno de los movimientos obligados del Turco está en la portería. Hugo González fue expulsado durante el encuentro ante Pachuca en la última jornada de la fase regular, por lo que Luis García ocuparía su lugar para el debut de los Diablos Rojos en la Liguilla.

Mohamed tiene la necesidad de recuperar la contundencia de un equipo que, pese a terminar el campeonato con 35 goles, solamente ganó uno de sus últimos nueve partidos.

Así son las alineaciones del Toluca vs Atlas en los cuartos de final

Toluca: Luis García; Brian García, Luan García, Everardo López y Jesús Gallardo; Fernando Arce, Víctor Guzmán y Nicolás Castro; Federico Viñas, Alexis Vega y Paulinho.

Atlas: Camilo Vargas; Édgar Zaldívar, Gaddi Aguirre, Juan José Purata y Milton Valenzuela; Aldo Rocha, Víctor Ríos y Kevin Zenón; Luís Esteves, Ryan Mmaee y Florián Monzón.

Hernán Crespo tiene un antecedente que deberá tomar en cuenta. En septiembre, durante la fase regular, Toluca goleó 5-2 al Atlas en el Nemesio Diez. Los mexiquenses marcaron tres tantos durante el primer tiempo de aquel encuentro.

Esta noche, los rojinegros pueden plantear un partido distinto. Al terminar cuartos de la clasificación, tienen suficiente con empatar el marcador global para eliminar al Toluca.

¿A qué hora y dónde ver Toluca vs Atlas EN VIVO y GRATIS?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas del centro de México y podrás disfrutarlo completamente gratis por Azteca 7, el sitio de Azteca Deportes y su aplicación

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Será el primero de los dos partidos de Liguilla programados para este miércoles 25 de noviembre. Más tarde, Monterrey recibirá al América en el Estadio BBVA.

El boleto a semifinales entre mexiquenses y tapatíos se definirá el próximo sábado 28 de noviembre, cuando Atlas reciba al Toluca en el Estadio Jalisco, también a las 19:00 horas.