Tras finiquitar su eliminación del Apertura 2026, los Pumas de la UNAM son de los clubes a los que más se les exigirán cuentas en estos días finales del año. La afición está enfadada, decepcionada y sin confianza tras lo ocurrido en este torneo. Ante eso, ya suenan jugadores que se irán… mientras se esperan noticias de llegadas para lograr un plantel competitivo.

¿Quiénes se van y quiénes se quedan con los Pumas para el 2027?

En primera instancia, todo lo que se indicó alrededor del actual cuerpo técnico es que Esteban Solari se quedará al frente del equipo. Aunque muchos no están de acuerdo con la decisión, el estratega llegó básicamente como bombero tras la salida de Efraín Juárez. Al menos le darían el inicio de un año donde también disputarán la Copa de Campeones de la Concacaf.

En segunda instancia, muchos reclamos de parte de los aficionados van en contra de futbolistas que no han rendido en lo mínimo. Según los primeros reportes, hay dos elementos que encabezarían la bajas: Luciano Herrera y Rubén Duarte. El argentino fue una total decepción y el español ya tuvo intenciones de salir, por lo que en invierno sería cuestión de cerrar vínculo contractual con la directiva.

Mientras que la preocupación más grande en los años recientes es el tema de los fichajes. La directiva debe trabajar fuertemente en cerrar a Robert Morales (algunos ya lo dna lor hecho) y sostener a las grandes figuras, pues hay rumores de que personajes como Pedro Vite quieren salir. En ese sentido, las horas de trabajo intenso ya comenzaron en el Pedregal.

¿Qué futbolistas de Pumas son indispensables en el proyecto de Esteban Solari?

Hablando de la columna vertebral de la actual plantilla, Keylor Navas es indispensable. En defensa es donde no se generó garantía con los elementos utilizados, por lo que allí habría mucho trabajo por hacer. En medio campo se piensa en sostener a Pedro Vite y a Adalberto Carrasquilla. Mientras que en el ataque se ha puesto especial atención en el caso de Robert. Y algunos esperan que Sebastián Córdova regrese en buen nivel… aunque muy probablemente eso se dé rumbo a mitad de año.