O’Shaquie Foster advierte a Vaquero Navarrete rumbo a su pelea de unificación: VOY A CONTROLARLO Y VOY A DOMINARLO

El campeón de la Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete ha sido duramente advertido por su rival para el combate de unificación del 24 de octubre en San Antonio, Texas O’Shaquie Foster recalcando que no será como los rivales que antes ha tenido el mexicano y que mucho menos entrará en su juego.

Foster, quien ha seguido muy de cerca la carrera de Navarrete, inclusive estudiándolo el pasado mes de diciembre cuando el estadounidense se dio cita en la Arena de San Antonio, para observar el pesaje y combate en contra de Sugar Núñez.

Vaquero Navarrete, de 31 años y Foster, de 32 años, quedó cerrada para octubre de la Frost Bank Center. A casi dos meses de distancia, el campeón 130 libras por el Consejo Mundial de Boxeo ha calentado el duelo.

Cree que no será un rival pequeño como los anteriores que ha tenido, quizás haciendo referencia a Sugar Núñez, pues el día de pelea y en el ring lucía un enorme Vaquero fuerte y potente ante un peleador de menores dimensiones, con un físico de primer nivel pero que no daño en lo mínimo al de San Juan Zitlaltepec.

Esta sí deberá de ser una de las batallas más complicadas para Navarrete pues tiene una carrera importante Foster, en la que ha dejado en el camino a hombres como Rey Vargas, Robson Conceicao o Stephen Fulton.

Las palabras de O’Shaquie Foster, buscando intimidar a Vaquero Navarrete

“Está tratando de convencerme de quedarme ahí intercambiando con él. Eso no va a pasar”, comentó el rival de Navarrete buscando hacer su estrategia semanas antes del pleito.

Foster acotó que “Ha estado aprovechándose del peso contra todos esos muchachos. Yo no soy uno de ellos”.

Lo complejo para este combate, es enfrentar a un rival de sus dimensiones y que en ese sentido tendrá una pegada fuerte, sin embargo, el estilo siempre diferente y efectivo de Navarrete, será algo que Foster no terminará de conocer hasta que este en el ring.

Y es que contra Sugar Núñez, el mexicano explicó haber estado entrenando y haciendo sparring con estilos o simulando lo que Vaquero hacía en el ring, y en la lona, una lluvia de uppers espontáneos tirados a medio metro de distancia hicieron eco en Núñez.

Te podría interesar: Ex rival de Canelo adelanta lo que podría venir en la carrera del tapatío