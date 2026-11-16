Los expertos coinciden: “Subir y bajar un escalón puede ser un buen ejercicio para fortalecer las piernas”

Mucho se ha hablado respecto a las ventajas y desventajas que sugiere hacer ejercicio en casa ante la disyuntiva de no tener el tiempo y dinero suficiente para adquirir un gasto mensual en el gimnasio, sobre todo para aquellas personas con poco tiempo libre o, bien, para los adultos de la tercera edad.

En ese sentido, un ejercicio que se ha vuelto importante de acuerdo con distintos expertos en la materia es aquel que consiste en subir y bajar escaleras, sobre todo para quienes tienen 50 años de edad o más. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de esta activación física en el cuerpo?

¿Cuáles son las ventajas del ejercicio de subir y bajar escaleras?

El entrenador Daniel Galindo, director en VivaGym, establece que subir y bajar escaleras resulta ser un ejercicio excelente más allá del ritmo que se utilice en este entrenamiento, pues su principal ventaja es precisamente el fortalecimiento de las piernas dado que son estas las que se trabajan a nivel cardiovascular.

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¿Qué músculos intervienen al bajar y subir escaleras?

Próximamente:

Viernes: ejercicios similares a subir y bajas escaleras.

Sábado: errores al subir y bajar escaleras que pueden "provocar lesiones". #subebajaescalera #parecenigualesperono pic.twitter.com/7ZGMwLeoTF — Jorge García Bastida (@JorgeGarBas) February 24, 2022

Subir y bajar escaleras es un ejercicio sencillo pero, a su vez, muy completo para las piernas gracias a que permite trabajar distintos grupos musculares. Su intensidad se adapta a las necesidades que tengas y, al ser un movimiento básico, es perfecto para las personas que tienen o superan los 50 años de edad.

Por tal motivo, el entrenador detalló al portal Hola! que este es un gran ejercicio para las personas que no tienen mucho tiempo en el día, que no pueden asistir a un gimnasio o, bien, que no tienen el dinero suficiente para hacer actividad en un lugar específico, por lo que recomendó hacerlo de forma periódica.

¿Es mejor subir rápido o despacio las escaleras?

Daniel Galindo menciona que no es necesario realizar este ejercicio corriendo para obtener mejores beneficios. De hecho, considera que, después de los 50 años, lo recomendable es comenzar con una rutina lenta y corta mientras se presta atención a la técnica que se utiliza al subir y levantar las piernas.