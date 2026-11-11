América, en desventaja contra Tigres; este futbolista no jugará por polémica razón

América ha tenido una baja considerable en su estilo de juego en el último mes, situación que ha ocasionado que el club pierda puntos importantes en los últimos juegos que, a su vez, ayudó a que los de Coapa perdieran el liderato del Apertura 2026 que tuvieron durante varias jornadas.

Con estos antecedentes América se prepara para disputar la última jornada del torneo regular en donde se medirán a los Tigres en la cancha del Volcán Universitario, en un partido en donde el técnico Guillermo Almada no podrá contar con uno de sus mejores elementos en el centro del campo.

¿Qué jugador del América no estará disponible para enfrentar a Tigres?

El empate a un gol entre Pumas y América trajo consigo una nueva amonestación para Erick, el Chiquito Sánchez, elemento que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana en esta fecha FIFA y que se ha vuelto un futbolista inamovible en el esquema del técnico uruguayo.

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Tristemente para su causa, esta fue la quinta tarjeta amarilla que Erick Sánchez vio a lo largo del torneo con el América, motivo por el cual recibió la suspensión de un partido que tendrá que cumplir precisamente en la Jornada 17, cuando las Águilas viajen a la Sultana del Norte.

🚨¡OFICIAL!🚨



Erick Sánchez BAJA para el partido ante Tigres por acumulación de tarjetas. ❌



El jugador se pierde solamente el duelo ante Tigres, podrá regresar para la liguilla. 🦅



¿Con quién lo suplirían? 🤔 pic.twitter.com/zirYT4Cy3S — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 8, 2026

Con ello, Guillermo Almada no podrá contar con uno de sus activos más importantes en uno de los juegos más trascendentes para el club, pues si América no consigue el triunfo en calidad de visitante tendrán que despedirse del liderato con miras a la Liguilla del Apertura 2026.

¿Quién será el reemplazo de Erick Sánchez en el juego entre Tigres y Cruz Azul?

Considerando que Santiago Bueno volverá de su expulsión, y que Israel Reyes regresaría al centro del campo como contención, seguramente el jugador que lo acompañará en este rubro es Alan Cervantes, aunque tampoco se descarta la participación de Ícaro en lugar de Erick Sánchez.