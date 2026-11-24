El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX aún no comienza; sin embargo, lo anterior no exime que distintos equipos empiecen a mover sus fichas de cara a la próxima temporada y uno de ellos es Cruz Azul, quien actualmente pelea por el título del torneo Apertura 2026.

Cruz Azul cuenta con una de las plantillas más poderosas y caras al tener un valor de 100 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. No obstante, el 2027 se perfila para ser uno de los años más importantes en el club, por lo que hasta ahora se habla de estas altas y bajas en La Noria.

¿Qué bajas podría tener Cruz Azul para la siguiente temporada?

De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova, Cruz Azul podría sufrir la baja de hasta cinco elementos que tienen un estatus distintos al interior del club. El primero de ellos es Gabriel Fernández, delantero charrúa que no ha firmado un acuerdo de renovación y que saldría gratis de la institución.

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La fuente detalla que otro elemento que tendría prácticamente los días contados en Cruz Azul es Erik Lira por sus deseos de viajar a Europa o, bien, ante la posibilidad de que se vaya al Atlas, equipo que habría preguntado por él y que estaría dispuesto a pagar millones de dólares por su ficha.

Del mismo modo, en Cruz Azul no descartan la salida de otras figuras si es que llegan buenas alternativas por ellas. En el apartado mexicano destaca el mediocampista Luka Romero, mientras que en el rango extranjero quienes podrían salir serían Kevin Mier y Cristian Eberé.

¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul en el año de su Centenario?

Desde hace algunos meses La Máquina ha buscado hacerse de los servicios de César Montes, actual jugador del Lokomotiv de Moscú, así como de un delantero establecido en Sudamérica. Finalmente, tampoco se descarta la compra de Iker Fimbres, elemento de Rayados de Monterrey.