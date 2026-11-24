En medio de la polémica por el nuevo proceso de selección mexicana donde no se ha tomado en cuenta a Henry Martín, el ariete de las águilas del América ha respondido con anotaciones. Terminada la fase regular del Apertura 2026, el yucateco terminó como el mejor ariete goleador nacido en México. He aquí sus estadísticas.

¿Cómo fue el Apertura 2026 de Henry Martín con América?

En medio de una crisis por arietes que respondan en la selección mexicana, Henry Martín ha hecho su trabajo con el Club América. El hombre de 34 años terminó su Apertura 2026 con 11 anotaciones y finalizó como el delantero mexicano con más tantos del torneo. Aunque se le critica que 6 fueron de penal, no hay otro elemento azteca con más tantos en el semestre final de este año.

Precisamente esto recuerda a los mejores años de La Bomba, quien en el Clausura 2023 se convirtió en el último mexicano que ganó el título de goleo en solitario. En aquel torneo conquistó dicha posición de honor con 14 dianas. Ante eso, ninguno otro mexicano ha igualado dicha situación, sin tener que compartir el premio con alguien más.

En esta oportunidad el trofeo como máximo goleador no fructificó ante la bestialidad de semestre concretada por Salomón Rondón. El veterano de Venezuela marcó 17 goles con Pachuca, situación que les permitió meterse de último momento a la liguilla del futbol mexicano. Pero precisamente entre aztecas, Henry Martín no tiene comparación en la Liga BBVA MX.

¿Cómo luce el panorama de Henry Martín y el América en este Apertura 2026?

En general con el club azulcrema, las sensaciones son negativas. Cerraron el semestre con malos resultados (5 juegos sin ganar con 2 derrotas y 3 empates) y con un rendimiento colectivo que dejó insatisfechos a los analistas y aficionados. En ese contexto, encararán su eliminatoria ante los Rayados de Monterrey. Por ello, se espera que Henry Martín y el resto de futbolistas levanten el nivel si es que se anhela aspirar a pelear por su trofeo número 17.