Mazatlán anuncia a su nuevo entrenador para el Clausura 2026 tras salida de Siboldi

Este viernes 12 de diciembre del 2025, el conjunto del Mazatlán dio a conocer en sus redes sociales la salida de Robert Dante Siboldi del equipo y confirmó que el entrenador del club será Christian Ramírez.

El equipo cañonero informó en el comunicado que Siboldi tomó la decidión de terminar la relación laborar con el equipo, motivos que entendía el club, por lo que le agradecieron su disposición con el equipo, su compromiso y dedicación con su llegada.

"Mazatlán FC. informa que, por así convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como Director Técnico de nuestro Primer Equipo.

En el Club entendemos las razones de Siboldi y su Cuerpo Técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente lo disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada en mayo de 2025".

El nuevo entrenador de Mazatlán para el Clausura 2026

Con la salida de Siboldi, el club informó en el comunicado que Christian Ramírez es el nuevo entrenador del primer equipo.

"De la misma manera informamos que a partir de este momento, el Profesor Christian Ramírez se hará cargo de la Dirección Técnica del Primer Equipo".

Christian Ramírez lleva varios años en el club al estar encargado de las fuerzas básicas del equipo y en su momento fue entrenador interino por lo que conoce bien al equipo y puede marcar la diferencia.