¿Cristiano Ronaldo en México? Mikel Arriola confirma negociación con Portugal

El sueño de muchos aficionados al futbol podría hacerse realidad; Cristiano Ronaldo jugando en México. Mikel Arriola; Presidente de la Liga MX y Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló que hay una negociación con sus similares de la Selección de Portugal para que se juegue un partido amistoso en la reinauguración del Estadio Azteca previo al Mundial 2026.

El directivo habló sobre el tema y confesó que restan pocas cosas para que se logre el compromiso: “Ellos están terminando su clasificación y vamos a ver cuando terminen y lo más probable es que sí sea la Portugal de Cristiano Ronaldo, sólo faltan detalles que yo diría que son técnicos. Ya hemos visto que a Cristiano Ronaldo le gusta jugar todo y solo falta poco para poder confíense este partido”, mencionó Arriola.

Cabe recordar que, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal están muy cerca de conseguir su boleto a la justa mundialista del próximo año tras conseguir 10 puntos de 12 posibles en su sector y dejar relegados a sus rivales en el sector de las eliminatorias europeas de la UEFA.

Centroamérica a la vista

Por otro lado, Arriola informó sobre la posibilidad de disputar partidos amistosos contra rivales de la Concacaf en patio ajeno: “Javier nos pidió centroamericanos. Ir de visita, que los jugadores enfrenten condiciones adversas, extremas, de los equipos oponentes. El público, el viaje, los hoteles, los traslados y las serenatas. Eso quiere Javier, y eso es lo que estamos procurando desde la Federación. Lo más probable es que sí, que sea Portugal, para la reapertura del estadio”, finalizó.

La Selección de México tendrá una doble feche FIFA en el mes de noviembre en la que enfrentará a dos rivales de la Conmebol que ya están clasificados al Mundial 2026; Paraguay y Uruguay en los que serán los últimos juegos del combinado nacional antes de que inicie el año 2026.