¿Exigencia a Iván Alonso? Esto dijo Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, sobre los refuerzos

La Máquina de Cruz Azul registró su tercera derrota consecutiva en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues luego de los descalabros frente al Atlante y Xolos de Tijuana, ahora el conjunto cementero cayó en la cancha del Estadio Banorte contra el Atlas.

cruz azul

En estos momentos, Cruz Azul registra dos triunfos por tres derrotas en la temporada, por lo que, con 6 de 15 puntos posibles, el actual campeón del futbol mexicano se encuentra muy lejos de los primeros lugares de la tabla general luego de un gran inicio por parte del cuadro dirigido por Joel Huiqui.

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre la posibilidad de nuevos refuerzos para Cruz Azul?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Cruz Azul sí se movió en este inicio de fichajes con las llegadas del central mexicano Alán Montes, así como el arribo del centro delantero de Juan José Calero. Lo curioso es que, hasta ahora, no han sido presentados oficialmente con el club.

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Un punto a destacar es que ambos vienen para mezclar su participación con el primer equipo y en Cruz Azul Hidalgo, por lo que la afición celeste considera que el cuadro de Joel Huiqui necesita refuerzos de renombre para apuntalar un plantel que, dicho sea de paso, ha sido muy lastimado por las lesiones en este inicio de torneo.

Fue así como, en conferencia de prensa, el DT mexicano aseguró que lo primero que desea es recuperar a la base lesionada con elementos como Rotondi, Piovi y Rodarte. Sin embargo, no descartó la llegada de otros elementos, sobre todo, ante la inminente salida de Erik Lira.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?

Con la urgencia clara de obtener los 3 puntos a como dé lugar, el siguiente compromiso de Cruz Azul forma parte de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Aquí, la Máquina se verá las caras frente al Necaxa, en el Estadio Victoria, el viernes a las 19:00 horas.