Iván Alonso rompió el silencio sobre Martín Anselmi y Nicolás Larcamón: durísimo

Cruz Azul vive un momento de gloria al haber obtenido el campeonato del Clausura 2026 al vencer a Pumas en la Final, sin embargo, tuvo que atravesar momentos de gran dificultad para llegar hasta aquí. Entrenadores como Martín Anselmi y Nicolás Larcamón están involucrados, quienes dejaron la institución de manera inesperada. En este contexto, el director deportivo Iván Alonso apareció en los medios de comunicación y rompió el silencio.

El directivo de La Máquina tocó varios temas, pero hizo hincapié en la salida de Anselmi en primer lugar. Cabe recordar que el técnico argentino dejó Cruz Azul para firmar contrato con el Porto de Portugal en el año 2025 para tener su primera experiencia en el futbol de Europa. Sin embargo, Alonso calificó la salida de Anselmi como una “huida” más que una transición ordenada.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Iván Alonso fue durísimo con la salida de Anselmi de Cruz Azul

“Yo puse sobre la mesa el nombre de Martín. Como hemos venido trabajando con el presidente, siempre ha sido todo consensuado. Nunca hubo una imposición de un lado o del otro. No me gustó desde el punto de vista de la huida; lo sentí como una huida. Creo que, con lo que había construido hasta el momento, las formas podrían haber sido otras”, fueron las primeras palabras del directivo, en entrevista con ESPN.

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“Cruz Azul, entre comillas, endiosó a Martín Anselmi. Más allá de las capacidades que tiene como entrenador, aquí hubo una construcción de imagen muy fuerte alrededor de él. Creo que un técnico joven, que había conseguido todo lo que consiguió en tan poco tiempo, creyó que su siguiente paso era Europa, y un club grande de Europa. Lo sedujo y tomó la decisión no de salir, sino de huir, que fue lo que más nos dolió a todos”, sentenció.

|MEXSPORT

Alonso confirma por qué Larcamón fue despedido de Cruz Azul

Otro de los puntos clave que tocó Iván Alonso fue la repentina salida de Larcamón previo al inicio de la Jornada 17 del Clausura 2026. Según el director deportivo, tomó la decisión de despedir al entrenador argentino debido a los malos resultados que había conseguido antes de la definición del torneo. En ese entonces, Cruz Azul acumulaba nueve partidos consecutivos sin ganar, factor que fue determinante para tomar la decisión final.

“Fue una decisión sumamente compleja de tomar, porque lo que percibías, sentías que te iba a llevar al mismo final. Y estábamos en un momento donde el final no podía ser el mismo; y para que no fuera el mismo, o por lo menos, para que el final tuviera una visión distinta, la decisión que había que tomar era la drástica salida de Nicolás como entrenador”, soltó Alonso.

“La decisión de la salida de Nicolás no era un aspecto de resultados. Un entrenador que había conseguido 65 puntos al cierre de esa jornada, porque eso fue un martes y la jornada cerró el miércoles, el equipo aún continuaba primero en la tabla general. Ese era el primer reconocimiento que nosotros queríamos tener: por segunda temporada consecutiva ser el mejor equipo del año; seguíamos primeros”, finalizó.