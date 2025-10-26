Confirman muerte de aficionado de Cruz Azul tras el partido vs Rayados de Monterrey

Este domingo 26 de octubre del 2025, se dio a conocer la muerte de un aficionado de Cruz Azul al terminar el encuentro ante Rayados de Monterrey en la Jornada 15 del Apertura 2025.

El aficionado que perdió la vida, presuntamente identificado como ‘Rodrigo Mondragón’ por usuarios en redes sociales, fue detenido por elementos de seguridad de la UNAM , lo subieron a una camioneta y minutos después terminó perdiendo la vida.

Protección Civil de UNAM informó en sus redes sociales que la Fiscalía General de la Ciudad de México ha iniciado sus investigaciones para poder esclarecer lo sucedido.

De igual forma, Protección Civil de la UNAM sacó un comunicado en el que dio a conocer su versión de los hechos y explico que al momento de realizar el retiro de personas del estadio, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y fisicamente al personal, fue sometida por los elementos para poder ser entregado con las autoridades.

Agregaron que en el trayecto sufrió un desvanecimiento, solicitaron el apoyo de los paramédicos para recibir atención médica y a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el aficionado terminó perdiendo la vida.

“La noche del sábado 25 de octubre, al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor.

La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales.

Por lo anterior, se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalia General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos.”

Por el momento, Cruz Azul no ha sacado algún comunicado al respecto. Se espera que en las próximas horas, las autoridades correspondientes puedan dar más información.