Rumbo al Mundial 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el último partido de Messi en Argentina?

Este día quedará marcado en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Lionel Messi , uno de los jugadores más importantes en la historia de este deporte, disputará su último partido con la Selección Argentina en tierras sudamericanas, por lo que es preciso que sepas cuándo, dónde y a qué hora será este duelo.

Consciente de su avanzada edad, y de que el Mundial 2026 posiblemente sea su último torneo como jugador de la Albiceleste, Lionel Messi confirmó que el próximo juego en Argentina será el último que tenga dentro de las eliminatorias de la Conmebol, la cual destaca por ser la más complicadas a nivel mundial.

¿Cuándo debutó Lionel Messi en la Selección Argentina?

Han pasado más de dos décadas desde que Lionel Messi hizo su debut oficial en la Selección Argentina. De hecho, este partido se llevó a cabo el 16 de agosto del año 2005, por lo que, a partir de ahí, el jugador del Inter Miami ha fraguado la carrera más importante -en números- para cualquier jugador de la Albiceleste.

Del #U20WC 2005 a la #CopaMundialFIFA 2022: Todos los goles de Lionel Messi en Mundiales con @Argentina. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/mKooXfHiAl — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 4, 2025

¿Qué técnico debutó a Lionel Messi en la Selección?

El encargado de debutar a Lionel Messi en la Selección Argentina fue José Pekerman, quien le dio su primera oportunidad en el combinado sudamericano en el minuto 64 de dicho compromiso para sustituir a Lisandro López, un cambio que marcó la historia del futbol mundial.

¿Cuáles son los números de Lionel Messi en Argentina?

El mediocampista ofensivo no solo ha tenido una carrera espectacular con el combinado sudamericano, sino que es el máximo goleador en la historia de su selección. Y es que, en los 193 encuentros oficiales que tiene con Argentina, el canterano del FC Barcelona registra 112 anotaciones y 59 pases a gol.

¿Cuándo fue su primer gol con la Selección?

La primera anotación de Lionel Messi se dio un año después de su debut; es decir, en 2006. Este se suscitó en un compromiso amistoso ante el combinado de Croacia, lo que significó un duelo previo a la Copa del Mundo de Alemania 2006 en donde, curiosamente, anotó ante Serbia y Montenegro.

Hoy no es un día cualquiera en el mundo del fútbol, señoras y señores. Hoy el GOAT juega su ÚLTIMO PARTIDO DE ELIMINATORIA MUNDIALISTA como local. Hoy es la despedida de Lionel Messi en un partido oficial celebrado en Argentina. Disfrutemos de la última función oficial del Rey en… pic.twitter.com/DWnTdwiZ7d — Invictos (@InvictosSomos) September 4, 2025

¿Cuándo, dónde y contra quién será su último partido con Argentina?

Si todo sale como se tiene estipulado, “La Pulga” disputará hoy su último juego en territorio sudamericano, al menos, en el apartado oficial. Argentina recibirá a Venezuela como parte de las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un juego que se llevará a cabo en El Monumental en punto de las 17:30 horas, tiempo centro de México.