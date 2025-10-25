ÚLTIMA HORA: Murió Manuel Lapuente, exentrenador de la Selección Mexicana y multicampeón de la Liga BBVA MX

Luto en el futbol mexicano. Este sábado 25 de octubre ha fallecido Manuel Lapuente a los 81 años de edad, exjugador y exentrenador que estuvo al frente de la Selección Mexicana que se hizo de la Copa Confederaciones de la FIFA en 1999.

A lo largo de su carrera como jugador, Manuel Lapuente fue parte de las filas de Monterey, Necaxa, Puebla y Atlas, equipos con los que no pudo levantar campeonatos.

Sin embargo como entrenador su historia fue distinta. En el banquillo del Club Puebla, Lapuente obtuvo dos títulos de Primera División, una Copa México y un título de Campeón de Campeones.

Posteriormente, como DT de Necaxa ganó una Copa México, dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones. Finalmente, pasando por el banquillo del América se hizo de un campeonato de Primera División en 2002.

