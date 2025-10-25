deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

ÚLTIMA HORA: Murió Manuel Lapuente, exentrenador de la Selección Mexicana y multicampeón de la Liga BBVA MX

Lapuente, exentrenador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Francia 98 y la Copa Confederaciones de 1999, ha fallecido a los 81 años de edad

Manuel Lapuente
Oscar Rodríguez
Liga MX
Compartir

Luto en el futbol mexicano. Este sábado 25 de octubre ha fallecido Manuel Lapuente a los 81 años de edad, exjugador y exentrenador que estuvo al frente de la Selección Mexicana que se hizo de la Copa Confederaciones de la FIFA en 1999.

A lo largo de su carrera como jugador, Manuel Lapuente fue parte de las filas de Monterey, Necaxa, Puebla y Atlas, equipos con los que no pudo levantar campeonatos.

Sin embargo como entrenador su historia fue distinta. En el banquillo del Club Puebla, Lapuente obtuvo dos títulos de Primera División, una Copa México y un título de Campeón de Campeones.

Posteriormente, como DT de Necaxa ganó una Copa México, dos títulos de Liga y uno de Campeón de Campeones. Finalmente, pasando por el banquillo del América se hizo de un campeonato de Primera División en 2002.

NOTA EN DESARROLLO...

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

×
×