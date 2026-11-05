NFL en México desde 2005: historial de todos los partidos oficiales, marcadores y equipos que han jugado en el Estadio Azteca

La relación entre México y la National Football League (NFL) escribió una página dorada en la historia del deporte mundial a principios del 2000. El coloso capitalino, famoso por albergar finales de Copas del Mundo de fútbol, demostró que la pasión azteca por el fútbol americano profesional no tiene límites. El Estadio Azteca se convirtió en el primer escenario fuera de los Estados Unidos en recibir un partido oficial de temporada regular.

A lo largo de dos décadas, la mítica cancha de Santa Úrsula ha sido testigo de enfrentamientos inolvidables, récords de asistencia y el paso de leyendas inmortales del emparrillado.

NFL: El hito pionero de 2005 y el retorno triunfal con la International Series

La historia oficial comenzó el 2 de octubre de 2005 con el recordado Fútbol Americano, el primer juego de temporada regular fuera de territorio estadounidense. Ante más de 103,000 aficionados en las tribunas, los Arizona Cardinals superaron 31-14 a los San Francisco 49ers, implantando en su momento la marca de asistencia para un partido de la liga.

Tras una larga espera, la liga regresó formalmente en 2016 bajo el formato moderno de la International Series.

2016 (21 de noviembre): Oakland Raiders 27-20 Houston Texans.

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans. 2017 (19 de noviembre): New England Patriots 33-8 Oakland Raiders.

Aquel duelo de 2017 quedó grabado a fuego en la memoria colectiva gracias a la maestría de Tom Brady, quien brindó una cátedra de pases sobre el césped capitalino.

🇲🇽🏈 ¡MÉXICO ROMPIÓ UN RÉCORD DE LA NFL! 🏟️ Estadio Azteca, 2005 👥 103,467 aficionados 🏈 Cardinals vs. 49ers ¡La mayor asistencia registrada en un juego de temporada regular de la NFL! 🤯🔥 🏠 TU VIVIENDA #SADASI 👇 https://t.co/jAlDaB4UzB #NFL #Mexico #EstadioAzteca https://t.co/FXcIi8NIrY — ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) November 4, 2026

NFL en la era moderna: triunfos de Chiefs y el regreso estelar de los 49ers

El éxito de la gira continuó en los años siguientes, reuniendo a las franquicias con mayor proyección ofensiva del circuito comercial.

2019 (18 de noviembre): Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers.

Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers. 2022 (21 de noviembre): San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals.

En la edición de 2019, Patrick Mahomes comandó a los Chiefs en un choque divisional electrizante que sirvió de antesala para su posterior coronación en el Super Bowl LIV. Tres años después, en 2022, los 49ers cobraron revancha de lo sucedido en 2005 al aplastar categóricamente a los Cardinals con un despliegue demoledor de Jimmy Garoppolo y George Kittle.

En total, cinco compromisos oficiales han vestido de gala al Estadio Azteca. La majestuosidad del recinto y la calidez de la afición local han consolidado a la Ciudad de México como una parada imprescindible en el mapa global de la NFL.