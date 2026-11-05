Los equipos con más Super Bowls ganados en la historia de la NFL: ¿Quién domina la lista de campeones?

El Super Bowl representa la cima del deporte profesional en Norteamérica y el evento donde se forjan las leyendas del emparrillado. A lo largo de la historia de la NFL, solo un selecto grupo de franquicias ha logrado construir verdaderas dinastías capaces de levantar en múltiples ocasiones el codiciado trofeo Vince Lombardi. La exigencia del fútbol americano moderno hace que mantener la competitividad año tras año sea una proeza reservada para organizaciones con una estructura intachable.

La lucha por la supremacía del fútbol americano tiene a dos instituciones históricas compartiendo la cima del ranking absoluto de títulos. Diversos equipos han dejado una huella imborrable a través de épocas doradas marcadas por mariscales de campo legendarios y entrenadores revolucionarios. Conocer a los máximos ganadores permite entender cómo se ha configurado la jerarquía deportiva del fútbol americano a lo largo de las décadas.

NFL: ¿Qué equipo es el más ganador en la historia del Super Bowl?

En la cima de la tabla histórica se encuentran los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, ambos empatados con un impresionante registro de 6 Super Bowls en sus vitrinas. La franquicia de Pittsburgh edificó su imperio durante la década de 1970 con la famosa “Cortina de Acero”, sumando dos coronas más en los años 2000. Por su parte, el conjunto de Nueva Inglaterra firmó la dinastía más dominante de la era moderna de la mano de Tom Brady y Bill Belichick.

Apenas un escalón por debajo figuran dos franquicias de enorme tradición popular: los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, ambos con 5 campeonatos en sus vitrinas. Los 49ers deslumbraron al mundo en los años 80 y 90 con el fútbol de precisión de Joe Montana y Steve Young. En tanto, el “Equipo de América” cimentó su grandeza con inolvidables consagraciones en las décadas de 1970 y 1990.

¿Qué equipos de la NFL podrían alcanzar pronto a los Patriots en la cosecha del Super Bowl?

El segundo grupo de privilegio en el ranking está integrado por tres instituciones de peso que acumulan 4 trofeos Vince Lombardi: los Green Bay Packers, los New York Giants y los Kansas City Chiefs. La escuadra de Kansas City ha sido la gran protagonista de los últimos años tras conquistar tres títulos recientes liderados por Patrick Mahomes y Andy Reid.

La lista la completan clubes emblemáticos con tres coronas en su haber, entre los que destacan los Denver Broncos, las Las Vegas Raiders y los Washington Commanders. Levantar este trofeo requiere una combinación perfecta de talento, estrategia y temple mental bajo máxima presión. El debate sobre qué franquicia logrará despegarse en lo más alto del palmarés continúa encendiendo la pasión de millones de fanáticos en todo el mundo.