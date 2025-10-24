¡NO ES BROMA! Mazatlán APLASTÓ al América en la jornada 15 del Apertura 2025

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 nos traerá el choque entre los Cañoneros de Mazatlán y el Club América desde El Encanto en un partido que podrás disfrutar por TV Azteca Deportes. Como es costumbre, las categorías juveniles hacen lo propio que los primeros equipos y el cuadro sub-21 sinaloenese goleó 4-0 a su similar de las Águilas en un partido que tuvo un solo dueño.

Los cuatro tantos del compromiso fueron en el primer tiempo y con ello, los Cañoneros llevaron a buen puerto el partido en la parte complementaria. Con la derrota en suelo sinaloense, el Club América se mantuvo en la onceava posición de la tabla general ya con un partido disputado más y se alejó de la zona de liguilla. Por otro lado, Mazatlán llegó a los 15 puntos y se puso a seis unidades de zona de clasificación.

Viernes Botanero

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes te traerá el ya famoso e inigualable Viernes Botanero desde El Encanto. La casa de los Cañoneros de Mazatlán se abrirá para recibir el América de André Jardine en un duelo de pronóstico reservado. Los pupilos de Robert Dante Siboldi buscarán dar el batacazo y soñar con la fase final del Torneo Apertura 2025. En el caso de la visita, un triunfo los pondría en la cima de la clasificación general con 33 puntos a espera de lo que hagan los otros clubes en sus respectivos compromisos.

Para este juego, tendremos alineación estelar con la narración de Christian Martinoli, el anális de Luis García, los comentarios de Zaguito y el reporte desde el terreno de juego de Álvaro López Sordo. Tenemos una cita este viernes 24 de octubre en punto de las 8:50 pm por Azteca Siete, la app de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.