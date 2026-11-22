El delantero venezolano Salomón Rondón, de 37 años, concluyó la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como campeón de goleo en solitario tras registrar 17 anotaciones en 17 jornadas con los Tuzos del Pachuca.

Con esta cifra, el atacante promedió un tanto por encuentro y se convirtió en el segundo futbolista en alcanzar esa marca en torneos cortos de 17 fechas, igualando el registro establecido por Emanuel Villa con Cruz Azul en el Apertura 2009 y quedando a una anotación del récord de 18 goles impuesto por Alfredo Moreno en el Apertura 2007.

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Segundo campeonato de goleo de Salomón Rondón en la Liga BBVA MX

Este reconocimiento representa el segundo título individual para Salomón Rondón en el futbol mexicano, luego de haber compartido el liderato de goleo en el Clausura 2024 con otros tres jugadores: Uriel Antuna (Cruz Azul), Diber Cambindo (Necaxa) y Federico Viñas (León).

De esta manera, ingresó al grupo de 19 futbolistas que han ganado el campeonato de goleo en más de una ocasión dentro de la Primera División de México.

En cuanto a su distribución por sede, 11 de sus 17 tantos los marcó en el Estadio Hidalgo durante ocho compromisos disputados como local, mientras que los seis restantes los consiguió en calidad de visitante.

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Así cayó el gol 17 en la jornada final ante Toluca

La anotación número 17 se concretó el sábado 21 de noviembre durante la jornada 17, en el partido donde Pachuca venció 2-0 a Toluca en el Estadio Hidalgo.

Al minuto 89, tras señalarse una falta dentro del área y producirse la expulsión del guardameta Hugo González, el delantero portugués Paulinho asumió la portería del conjunto visitante debido a que su equipo había agotado las ventanas de cambio. Rondón ejecutó el tiro penal y superó a Paulinho para cerrar el marcador del encuentro.

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Desglose de goles y tabla de goleo del Apertura 2026

A lo largo del semestre, el atacante sudamericano anotó en 12 de los 17 partidos disputados, sumando cinco dobletes ante Pumas, Puebla, Tijuana, Necaxa y Tigres, además de un gol frente a Querétaro, Chivas, FC Juárez, Atlante, Monterrey, Atlas y Toluca.

Su producción ofensiva le permitió finalizar con una ventaja de seis tantos sobre Henry Martín, del Club América, quien ocupó el segundo puesto con 11 goles, y ocho por encima de Juninho Vieira, Juan Brunetta y Óscar Estupiñán, empatados en el tercer lugar de la tabla de goleo con nueve dianas.

Los puntos obtenidos con las anotaciones de Rondón contribuyeron a que el equipo dirigido por Benjamín Mora asegurara su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.

Asimismo, el delantero extendió recientemente su vínculo contractual con la institución hidalguense hasta el año 2028 y se mantiene en la disputa por alcanzar la marca de Franco Jara como el máximo anotador en la historia del club.

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