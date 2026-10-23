Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 23 de octubre; Juego 1 de la Serie Mundial 2026 de la MLB, con Jonathan Aranda en American Family Field

El Juego 1 de la Serie Mundial 2026 arranca HOY 23 de octubre en el American Family Field, marcando un cruce definitivo entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers.

Esta edición del Clásico de Otoño representa una serie inédita que garantiza historia pura, ya que ninguna de las dos franquicias ha logrado ganar un título de esta magnitud, asegurando que habrá un nuevo monarca absoluto en la MLB.

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La novena de Milwaukee llega a este compromiso con el momento anímico a tope y la ventaja de la localía, respaldada por una imponente campaña de 103 victorias. Los actuales campeones de la Liga Nacional aterrizan tras hacer historia en su circuito al barrer en cuatro partidos a Los Angeles Dodgers.

En la otra caseta, Tampa Bay disputa la gran final buscando el primer anillo de su historia tras quedarse a la orilla en las ediciones de 2008 y 2020. Los monarcas de la Liga Americana consiguieron su boleto tras vencer a los Cleveland Guardians en seis duelos de alta exigencia.

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Duelo de pitcheo para abrir la serie

El enfrentamiento desde la lomita, para este primer capítulo promete intensidad desde la primera entrada. Para hacer valer su condición de locales, los Milwaukee Brewers enviarán a la lomita a Jacob Misiorowski. Por su parte, los Tampa Bay Rays le darán la esférica a Nick Martinez.

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Jonathan Aranda: El bat mexicano a seguir

Para la afición en México, gran parte de los reflectores estarán enfocados en el impacto de Jonathan Aranda. El primera base originario de Tijuana se presenta en este Clásico de Otoño tras haber consolidado la fase regular más brillante de su trayectoria en MLB.

El infielder azteca se ha convertido en un bateador de suma importancia para su novena, registrando estadísticas contundentes que lo respaldan, un sólido porcentaje de bateo de .274, acompañado de 22 vuelacercas y un total de 92 carreras impulsadas.

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🏆⚾ ¡Comienza la batalla por el título! 🔥 Los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se enfrentan en el Juego 1️⃣ de la Serie Mundial 2026 https://t.co/Y2Nv7kI840 — MLB México (@MLB_Mexico) October 23, 2026

American Family Field, el estadio donde arranca la Serie Mundial 2026

La Serie Mundial 2026 comienza en el American Family Field, ubicado en Milwaukee, Wisconsin, por lo que el equipo de los Cerveceros contará con la ventaja de la localía. El recinto tiene una capacidad de hasta 41,900 espectadores y su apertura fue el 6 de abril del año 2001.

Como marca el calendario, los primeros dos encuentros se jugarán en el American Family Field, mientras que los juegos 3 y 4 tendrán lugar en el Tropicana Field, donde los Tampa Bay Rays serán los locales. Esta serie podría extenderse hasta 7 juegos en caso de ser necesario y los juegos 6 y 7 regresarían a Milwaukee.

¿Qué pasa si Milwaukee Brewers vence hoy a Tampa Bay Rays?

La Serie Mundial de la MLB se juega en un formato de "el mejor de 7", es decir, aquel equipo que logre conseguir 4 victorias en hasta máximo 7 partidos, conseguirá el campeonato que lo corona como el mejor de la temporada de béisbol estadounidense. En caso de que Milwaukee gane el día de hoy, todavía tendría que conseguir 3 victorias más para alzarse como el vencedor definitivo de la serie.

¿Dónde mirar en vivo Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays?

Podrás mirar en vivo el marcador y las actualizaciones en esta cobertura que estamos realizando, donde te enterarás en vivo de todas las carreras, jugadas y alineaciones en directo.